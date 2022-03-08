Общество

«Это что, спекуляция?»: волгоградки шокированы ценами на шампуни и прокладки

Общество 08.03.2022 17:23
08.03.2022 17:23



Продавцы в магазинах непродовольственных товаров в Волгограде не успевают менять ценники на продукцию бытовой химии, парфюмерию и средства личной гигиены, сообщает ИА «Высота 102».



Стоимость некоторых марок шампуней буквально за день-два выросла в 1,5 -2, а в некоторых местах и в 3 раза. По космическим ценам сегодня продают гигиенические прокладки «Always» и «Libresse». Резко подорожали стиральные порошки, гели для стирки и ополаскиватели для белья.



- Сегодня цены мы снова подняли. Нам сказали, что завтра они будут еще больше. Ценники не успеваем менять, - поделилась своими опасениями кассир в одном из сетевых магазинов Волгограда. На вопрос, почему поднимается цена на продукцию, которая уже давно стоит на прилавках, женщина ответила философски.
- Вы же сами видите, что происходит. Жизнь сейчас такая, - ответила собеседница.



Однако покупатели считают по-другому.
- Это похоже на самую настоящую спекуляцию. Магазины просто наживаются на покупателях, которые, мягко сказать, не соображают, что происходит. Сейчас надо покупать только то, что действительно нужно и не скупать все подряд, а тем более нельзя идти на поводу у спекулянтов. На всю жизнь все равно не накупишь, - поделилась с редакцией своим мнением одна из покупательниц, которая представилась нам Еленой.



В волгоградских магазинах также выросли цены на женские колготки, причем даже на те, которые производятся в Белоруссии. 
- Ничего страшного, будем зашивать, как это делали в 90-е годы. Это потом расслабились все – дырка и сразу выбрасываем колготки, а теперь придется вспомнить навык, - шутят продавцы.   
Сильно подорожала профессиональная краска для волос, особенно американских и европейских производителей. Волгоградки, которые привыкли к определенным маркам краски, придется рассматривать более бюджетные варианты либо краситься реже.
Однако некоторые женщины смотрят вперед с оптимизмом, полагая, что такой благодатный рынок, как российский, долго пустовать не будет.



- Только российские женщины так много внимания уделяют своей красоте. Мы тратим на это большие деньги, поэтому найдутся те, кто заполнит своей продукцией освободившиеся ниши. Ну или те, кто уходит, вернутся, потому что они без нас не смогут, - поделилась своим мнением продавец в магазине профессиональной косметики и инструментов.



Напомним, что сегодня компания Procter&Gamble, которая выпускает продукцию под различными брендами, заявила о грядущем сокращении своего ассортимента, поставляемого в Россию, а также об остановке инвестиций и рекламы продукции. Это, напомним, стиральные порошки «Миф», Ariel, Tide, бритвы Gilette и Venus, средства женской гигиены Always, Tampax, Naturella, шампуни Pantene, Head & Shoulders, моющие средства Fairy, ополаскиватели Lenor, подгузники Pampers и многое другое. Каждый день компаний, которые заявляют о своих недружественных намерениях, становится все больше.

Фото ИА «Высота 102»

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