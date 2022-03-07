Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 марта

Полезно знать 07.03.2022 20:16
07.03.2022 20:16
Умеренные осадки в виде мокрого снега с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области в международный женский день, 8 марта, сообщает ИА "Высота 102". Представительницам прекрасного пола советуем не расстраиваться из-за погоды, ведь этот день скрасят теплые слова поздравлений родных и близких.
По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 7 на 8 марта температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов, при прояснении - до -12 градусов. В северных районах региона будут наблюдаться изморозь и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ветер в течение суток ожидается восточный, юго-восточный со скоростью 3-9 м/с.
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