Полезно знать

Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 марта

Полезно знать 07.03.2022 20:16
07.03.2022 20:16


Умеренные осадки в виде мокрого снега с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области в международный женский день, 8 марта, сообщает ИА "Высота 102".  Представительницам прекрасного пола советуем не расстраиваться из-за погоды, ведь этот день скрасят теплые слова поздравлений родных и близких. 
По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 7 на 8 марта температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов, при прояснении - до -12 градусов. В северных районах региона будут наблюдаться изморозь и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ветер в течение суток ожидается восточный, юго-восточный со скоростью 3-9 м/с. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
06.03.2022 20:52
Полезно знать 06.03.2022 20:52

0
Далее
Полезно знать
04.03.2022 22:24
Полезно знать 04.03.2022 22:24

0
Далее
Полезно знать
03.03.2022 19:26
Полезно знать 03.03.2022 19:26

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 20:08
Полезно знать 02.03.2022 20:08

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 09:51
Полезно знать 02.03.2022 09:51

0
Далее
Полезно знать
01.03.2022 21:47
Полезно знать 01.03.2022 21:47

0
Далее
Полезно знать
28.02.2022 21:04
Полезно знать 28.02.2022 21:04

0
Далее
Полезно знать
28.02.2022 09:15
Полезно знать 28.02.2022 09:15

0
Далее
Полезно знать
27.02.2022 10:27
Полезно знать 27.02.2022 10:27

0
Далее
Полезно знать
27.02.2022 08:23
Полезно знать 27.02.2022 08:23

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 20:19
Полезно знать 25.02.2022 20:19

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 17:12
Полезно знать 25.02.2022 17:12

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 11:42
Полезно знать 25.02.2022 11:42

0
Далее
Полезно знать
24.02.2022 18:28
Полезно знать 24.02.2022 18:28

0
Далее
Полезно знать
24.02.2022 17:33
Полезно знать 24.02.2022 17:33

0
Далее

Лента новостей

20:16
Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 мартаСмотреть фотографии
18:59
Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
17:28
С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газСмотреть фотографии
16:07
"Развалилась защита": "Томь" разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:1Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области отменили гастроли московского юмористаСмотреть фотографии
15:09
Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и курСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области зафиксированы случаи микст-инфекцииСмотреть фотографии
13:24
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 мартаСмотреть фотографии
11:53
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинахСмотреть фотографии
11:44
Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Магазины Zara, Bershka и другие закрылись в торговых центрах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавшийСмотреть фотографии
10:43
Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограниченийСмотреть фотографии
10:39
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:37
Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонамиСмотреть фотографии
09:11
В Волжском похоронят погибшего в спецоперации контрактникаСмотреть фотографии
09:06
Фонд капремонта нанимает коллекторов для взыскания долгов волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В 2022 году в Волгоградской области снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
23:59
Суд оштрафовал 23 участников несогласованной акции в Волгограде, один арестованСмотреть фотографии
20:52
Мартом тут не пахнет: морозы до -16º ударят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:55
Пиротехники обезвредили найденную на волгоградском заводе авиабомбуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Камышине простились с погибшими в ходе спецоперации военнослужащимиСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде 48 участников антивоенной акции доставили в отдел полицииСмотреть фотографии
18:13
Активисты Волгоградского отделения Детфонда поздравили с 8 Марта беженок из ДонбассаСмотреть фотографии
17:36
Непривитая 35-летняя волгоградка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
17:03
«Своих не бросаем»: 60 автомобилей выстроились в букву «Z» на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Волгоградские пенсионеры массово скупают сахар в супермаркетах «у дома»Смотреть фотографии
15:11
Объявленный в федеральный розыск преступник задержан на въезде в ВолгоградСмотреть фотографии
14:20
«Лента» в Волгограде ограничила продажи в одни руки: список товаровСмотреть фотографии
13:52
В Волжском задержали водителя, рассекавшего по встречной полосеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 