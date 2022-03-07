Магазины Zara, Bershka и другие закрылись в торговых центрах Волгограда

Магазины одежды Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и Oysho приостановили свою работу в Ворошиловском ТЦ и ТРК «Акварель» в Волгограде. Эти бренды принадлежат испанской компании Inditex, которая 5 марта объявила об уходе с российского рынка, поскольку «в текущих обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций и соблюдение коммерческих условий в РФ».
В витрине бутика Zara в Ворошиловском ТЦ размещено сообщение для покупателей, гласящее о временном закрытии магазина и продлении срока возврата и действия подарочных карт на 30 дней после возобновления работы. Сделать онлайн-заказ одежды в магазинах указанных выше брендов жители Волгоградской области, как и остальных российских регионов, не могут.
Помимо бутиков компании Inditex закрылись магазины шведского бренда H&M в торговом центре «Мармелад» и «Акварели». В Ворошиловском ТЦ также приостановлена работа магазина спортивной одежды и обуви Puma Outlet. В ТРК «Акварель» не работает бутик бренда Todes. Объявлений для покупателей администрация этих магазинов не разместила.