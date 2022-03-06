В Волгограде 48 участников антивоенной акции доставили в отдел полиции

В Волгограде 6 марта днем в ходе несанкционированного митинга несколько было задержано несколько десятков человек. Акция проходила в Центральном районе на Аллее Героев.





Как стало известно ИА "Высота 102", среди тех, кто пришел сегодня на акцию в центре города, подавляющее большинство - молодые люди. В отдел полиции Центрального района до выяснения обстоятельств было доставлено 48 человек.

Вероятнее всего, на участников антивоенной акции, доставленных в отдел полиции, будут составлены протоколы, которые будут затем переданы в Центральный районный суд Волгограда. В случае с несовершеннолетними участниками ответственность придется нести их родителям.

Накануне по 15 суток ареста получили двое жителей Волгограда, участвовавшие в незаконных акциях.

В МВД России участников несанкционированных мероприятий не раз на протяжении нескольких дней предупреждали о возможных задержаниях. Представители правоохранительных органов получили задачу действовать без промедлений и жестко.