Еще двое жителей Волгограда арестованы судом на 15 суток

В Волгограде двое мужчины сегодня, 5 марта, арестованы судом на 15 суток. Как стало известно ИА "Высота 102", волгоградцы принимали участие в незаконных мероприятиях.

По материалам, составленным в отношении волгоградцев, заседания состоялись в Центральном районном суде Волгограда. Как сообщили в суде информагентству, двое граждан получили наказание по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По 15 суток ареста судом назначено 34-летнему Илье Сивакову и 49-летнему Руслану Нурушаеву.

Накануне МВД России выступило с официальным заявлением по поводу призывов в интернете к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий. Полицейские предупредили россиян, что будут пресекать все попытки проведения акций.

— Организаторы акций и участники будут привлечены к ответственности, — заявили в МВД России. — Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом. Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.

Добавим, что сегодня же в Волгограде полицейскими был задержан 16-летний подросток. Учащийся техникума кадровых ресурсов расклеивал листовки, содержавшие информацию, осуждающую действия российских военных. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, куда, как известно ИА "Высота 102", были вызваны его родители. По предварительным данным, расклейкой листовок подросток занимался в качестве подработки.