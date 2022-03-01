Общество

Правоохранители Волгограда будут действовать жестко и без промедления

Общество 01.03.2022 10:45
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01.03.2022 10:45


Волгоградские правоохранители в свете распространяющихся в телеграм-каналах призывов выйти на несанкционированные митинги будут действовать жёстко, без промедления, но в рамках Закона. На условиях анонимности такую информацию подтвердил ИА «Высота 102» один из офицеров  волгоградского ГУ МВД. 

По словам собеседника информагентства, за последние несколько дней в Волгоградской области резко активизировали свою деятельность члены и сторонники запрещенной в России экстремисткой организации. Даже находясь за пределами страны,  покинувшие ее волгоградцы зовут земляков выйти на несанкционированные акции. 

– Граждан зовут выйти на улицы, обещают даже оплатить предстоящие штрафы за нарушение закона, - говорит офицер полиции. –  Звучат абсурдные совершенно предложения в знак протеста отказаться от выполнения работы на государство, исполнения приказов.  Очевидно, кое-кто забыл, что каждый военный дает Присягу, слова которой не пустой звук. Даже у врачей есть клятва, которая содержит обязательства оказания помощи больному. Конечно, для не состоявшихся в жизни оппозиционеров ни клятва, ни Присяга ничего не значат. Ведь даже координирующий на территории нашего региона протестную деятельность житель Волгоградской области сейчас скрывается на территории одного из закавказских государств. В своем стремлении откосить от армии он не только попал под уголовное преследование, но и вынужден скитаться. Такую перспективу он обещает и каждому, кто готов поддаться на его уговоры. 

Самое отвратительное, считает собеседник информагентства, – это призывы, адресованные  напрямую школьникам и студентам. То есть тем, кто в силу возраста и недостаточного опыта попросту не успел сформировать собственное мнение. В социальные сети, основная  аудитория которых молодежь, сегодня выбрасывается колоссальное количество фейков. 

– В результате с середины прошедшей недели мы отмечает не только одиночные пикеты, проведение которых не запрещено, но и попытки провести массовые протестные мероприятия, одно из которых было пресечено на Аллее Героев, другое – в сквере Симбирцева. Все их участники были доставлены в РОВД, судами уже назначены наказания – от крупных денежных штрафов до обязательных работ, арестов.  Кстати, обещания оплатить штрафы, которые, как я говорил, раздают направо и налево координаторы, выполнять они ожидаемо не торопятся. Финансовое бремя, яркий «послужной список оппозиционера» в виде протоколов, с которым закрыта дорога в будущее, вероятность потери работы за время отбытия ареста - это все с чем остаются обманутые граждане. 

По словам сотрудника ГУ МВД, призывы  правоохранительных органов не выходить на акции – это не просто забота о гражданах. Это предупреждение о возможном наступлении нежелательных последствий для их  участников. 

– Любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут и дальше незамедлительно пресекаться, – говорит офицер.

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