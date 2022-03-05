Экономика

Банк «Открытие» возобновляет льготное кредитование предпринимателей по ставке 8,5% годовых

Экономика 05.03.2022 18:16 Новости компаний
05.03.2022 18:16 Новости компаний


Банк «Открытие» входит в число кредитных организаций, которые получат от регулятора средства под поручительства Корпорации МСП для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Предприятия из ряда отраслей до конца марта смогут рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5% годовых.
Банк России предоставит «Открытию» и другим банкам льготные кредиты под поручительства Корпорации МСП сроком до 1,5 лет. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей. Предприниматели смогут получить кредиты на различные цели по ставке не выше 8,5% годовых, а также снизить до этого уровня ставки по ранее полученным кредитам.
Для участия в программе заемщик должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП и быть резидентом РФ. Программа действует до конца марта.
Всего за 2021 год в рамках программы предприниматели получили от банков льготные кредиты на сумму 101,4 млрд рублей. Это стало рекордом с момента начала реализации программы, сумма в три раза превысила объем выдач за 2020 и 2019 годы. Поддержу получили более 3 тыс. предпринимателей.

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