Троллейбусы перекрыли два проспекта в Волгограде из-за ДТП (ВИДЕО)

Происшествия 05.03.2022 09:49
05.03.2022 09:49
Столкновение двух иномарок на оживленном перекрестке в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня утром создало проблемы для движения троллейбусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, общественному транспорту не хватило габаритов, чтобы объехать место ДТП. В результате у одного из троллейбусов отсоединился токоприемник, и он встал, перекрыв движение по проспекту Металлургов и проспекту Ленина. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оперативно освободили проезжую часть. Для этого троллейбус пришлось толкать, а побитые легковушки убрать ближе к бордюру.
Известно, что в 6:41 на перекрестке проспектов Ленина и Металлургов столкнулись Ford и «Лада Гранта». За медицинской помощью никто не обращался.
Видео и фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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