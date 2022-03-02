В детской поликлинике Волгограда после капремонта открылся блок для пациентов с ОРВИ









Блок приема детей с признаками ОРВИ после капитального ремонта открылся в поликлиническом отделении детской больницы № 1 в Волгограде. Как сообщили в облкомздраве, для пациентов с признаками простуды здесь предусмотрен отдельных вход, что очень важно в период пандемии.

В новом блоке отремонтировали процедурный кабинет, ординаторскую, помещения для узких специалистов. Здесь также заменены оконные блоки и двери, смонтированы новые коммуникации: отопительная система, электропитание и система водоснабжения.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области в это лечебное учреждение Кировского района Волгограда был поставлен новый цифровой рентгенологический аппарат. Для его установки в специализированном кабинете проведены ремонтные работы с заменой электропроводки.

Фото комитета здравоохранения Волгоградской области