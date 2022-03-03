Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?





Отставание ребенка в развитии – проблема, с которой ежегодно сталкиваются десятки семей. И чем раньше она выявляется, тем больше вероятность помочь малышу. Одним из признаков, свидетельствующих о возможных нарушениях, врачи считают медленное формирование речевого навыка. Подробнее об этом рассказывают специалисты детского отделения неврологии и рефлексотерапии «Реацентра Волгоградского».





Если ребенок не говорит

Вопрос, когда ребенок должен заговорить, волнует всех родителей, но отношение бывает разное. Кто-то начинает бить тревогу, если чадо не болтает без умолку в два года, а кто-то терпеливо ждет, когда ребенок сам заговорит ближе к трем годам.

Официально принято считать, что словарный запас в 10–15 слов у трехлетнего малыша уже может свидетельствовать о задержке речевого развития, но опять-таки опираться только на справочные данные и гадать – не выход. При малейшем подозрении лучше обратиться к специалистам и обследовать маленького молчуна.

Если дело в темпераменте, мнение специалистов поможет родителям успокоиться и выработать правильную тактику общения с ребенком. Но если задержка развития все-таки имеет место, обнаружить ее следует как можно раньше. Это дает возможность своевременно скорректировать нарушения и позволяет ребенку «догнать» сверстников.

Иногда родителей останавливает опасение, что походы по врачам могут травмировать ребенка, особенно если у чада нет явных неврологических проблем. Бывает, что малыш ведет себя, как обычные дети, нормально играет, прекрасно понимает речь, просто отказывается говорить. И тогда родители боятся, что врач назначит здоровому ребенку ноотропы или другие препараты.





Но помочь ребенку развиваться правильно можно без медикаментов и стресса. В федеральной сети клиник «Реацентр» уже давно и успешно реализуется программа «Разговорим молчуна», включающая современные аппаратные методы и занятия с логопедом. Диагностику, профилактику и лечение в «Реацентре Волгоградском» дети воспринимают как приключение, интересную игру. Этому способствуют безболезненные методы и грамотный подход опытных врачей.





Комплексный подход

Кроме того, это позволяет устранить у ребенка истерические проявления, снизить возбудимость и агрессию, купировать головные боли. Процедуры улучшают внимание и память ребенка, нормализует сон. В «Реацентре Волгоградском» для стимулирования психоречевого развития ребенка используются методы , которые способствуют восстановлению нормальной работы головного мозга. В результате этих процедур у ребенка постепенно повышается речевая активность. Малыш начинает более охотно вступать в речевой контакт, начинает набирать словарный запас и строить более сложные фразы.









Ну, и конечно же основу любого курса развития или реабилитации составляют занятия с логопедом. Специальные упражнения для мышц языка и губ помогут ребенку научиться правильно выговаривать звуки, а при нарушении дикции логопед может провести курс логопедического массажа – это позволит придать мышцам речевого аппарата нормальный тонус. Дополнительно применяются занятия на аудиотренажере, во время которых ребенок отчетливо слышит свой голос и голос логопеда, не отвлекаясь на посторонние шумы.





В «Реацентре» можно провести комплексную реабилитацию для детей с нарушениями психоречевого развития. Она включает в себя занятия с логопедом и дефектологом, логопедический массаж, занятия с детским психологом, занятия в аудио-тренажере, тейпирование артикуляционной мускулатуры (коррекция неработающих мышц речевого аппарата при помощи эластичных лент).





Вариант нормы?

Есть мнение, что большинство современных детей начинают говорить позже, чем дети того же возраста 10–15 лет назад. Это связано и с особенностью здоровья новых поколений, и с изменившейся информационной средой. Однако врачи предостерегают: даже если такая тенденция есть, это не повод упускать из внимания задержку речевого развития.

А вот то, что мальчики обычно начинают говорить позже девочек, – абсолютно подтвержденный наукой факт. К сожалению, это означает, что мальчики и задержкой психоречевого развития страдают чаще. Причина в особенностях физиологии головного мозга. У мальчиков речевая зона находится только в левом его полушарии, а у девочек – в двух полушариях. Если речевая зона травмируется во время беременности или родов, то у девочек остается определенный резерв, а у мальчиков – нет.

Именно поэтому запаздывание, которое можно принять за «вариант нормы» также необходимо держать под контролем. Как минимум следует прийти с ребенком на консультацию с неврологом и логопедом, сделать ЭЭГ.





Кому еще могут помочь в Реацентре

Иногда о задержке развития речи не идет, но будущий первоклассник говорит мало и неохотно. Как же быть? Ведь ему скоро в школу, а там нужно читать стихи, отвечать у доски, общаться с ребятами.

Некоторые родители считают, что чадо разговорится «в процессе», но, к сожалению, они не всегда оказываются правы. Отправляясь в школу, ребенок должен быть готов к общению, иначе в коллективе он может замкнуться, а на уроках будет плохо усваивать материал.

Дело в том, что речь – основа человеческого интеллекта. Есть данные, что дети, которые поздно начали говорить, часто имеют проблемы с обучением чтению, письму и счету. Поэтому будущим первоклассникам тоже не будет лишним посетить логопеда и пройти диагностику – хотя бы в целях профилактики.

Справка. «Реацентр» – крупный медицинский центр, филиалы которого работают по всей стране. В Волгограде клиника существует уже 16 лет и ежегодно около 2000 пациентов из разных уголков России приезжают сюда на реабилитацию. Чуткие и опытные специалисты помогают детям с задержкой речи, алалией, дизартрией и даже аутизмом.

«Реацентр» постоянно внедряет самые современные технологии, в том числе и собственной разработки научными сотрудниками Центрального отделения ФСК «Реацентр» и разрешены Минздравом России для лечения детей с задержкой речевого, психоречевого и двигательного развития.

В детском отделении неврологии и рефлексотерапии «Реацентра Волгоградского» применяются самые современные методы лечения и работают высококлассные специалисты: неврологи, рефлексотерапевты, логопеды, психологи и дефектологи, психиатры. Все врачи имеют большой опыт работы с малышами, страдающими органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе задержкой речевого или психоречевого развития, аутизмом и ДЦП.

Записаться на консультацию можно по телефонам: 8 (8442) 33-05-29, 8-927-510-46-36 (Viber, WhatsApp)

Прийти на прием можно по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 25Б

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