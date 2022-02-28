Общество

«Думать, увижу ли я снова маму, страшно»: история беженцев из Луганска, укрывшихся в Волгограде

Общество 28.02.2022 19:32
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28.02.2022 19:32


В Волгоградскую область, по данным на утро 28 февраля, из Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли уже 640 человек. Двое из них – 76-летняя Людмила Шершень и ее 53-летняя дочь Вера Павлова. На днях женщины покинули пункт временного проживания в Волжском и переехали в небольшую «однушку» в Волгограде. Сегодня с беженками встретились корреспонденты ИА «Высота 102». В небольшом интервью женщины рассказали об ужасах последних восьми лет в родном городе и о своих планах на будущее.



«Я не могла остаться в стороне»

На днях журналисты информагентства рассказывали о помощи беженцам от обычных жителей Волгограда и области. Волгоградцы охотно передают ищущим приюта людям ключи от своих квартир и частных домовладений. Одна из таких – 80-летняя пенсионерка Валентина Боровик.

– Мой муж был военным, поэтому мы очень часто переезжали. Куда он – туда и я. После смерти мужа осталась квартира на Удмуртской, – говорит Валентина Петровна, одновременно отвечая на многочисленные звонки журналистов и справляясь с домашними делами. – Я хотела ее продать, а тут такая ситуация в Донецке и Луганске… С самого детства помогать людям меня на личном примере учила бабушка. Во время войны она помогала солдатам и беженцам. Бабушка их подкармливала, давала одежду, разрешала остаться переночевать. Поэтому когда я увидела новости по телевизору, сразу же решила внести свой вклад. Я позвонила в ОНФ и сказала, что готова кого-нибудь приютить. Так и оказались у меня Вера и Людмила.


Валентина Петровна вспоминает день, когда впервые встретилась с постояльцами.

– Первое, на что я обратила внимание – это кот. Черный кот с белым носом по кличке Малыш. Сразу поняла, что передо мной добрые люди. Лишних вещей не взяли они, зато любимого питомца там не оставили.

Однокомнатная квартира пенсионерки расположена в обычной панельной пятиэтажке на улице Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда. Первым делом Валентина Петровна просит нас заменить пару лампочек и настроить антенну телевизора. Очевидно, что дому уже давно не хватает мужских рук. И, тем не менее, даже это скромное жилье, говорят беженцы, - предел их мечтаний последние восемь лет.

«Мы существовали в постоянном страхе»

Первое, с чего начинает разговор Вера, – это прием, который ей и еще четырем сотням беженцев оказали в Волгоградской области в 20-х числах февраля.

 Нам 8 лет пришлось жить в общежитии, поскольку наш родной дом разбомбили. Все это время мы существовали в постоянном страхе, – рассказывают беженки из Луганска. – Когда нам сказали, что необходимо уезжать, недолго думая, взяли наши вещи и сели на поезд. В городе нас встретили отлично. Все были такие радушные на вокзале – каждый пытался помочь перенести вещи, как-то поддержать нас. Позже нас переселили в гостиницу, которая была пределом наших мечтаний. А когда нам сказали, что мы сможем пожить в квартире, то чуть не сошла с ума от счастья.


Вера Павлова со своей пожилой матерью наконец могут расслабиться и почувствовать себя в безопасности. 53-летняя женщина то и дело говорит, что там, в Луганске, они чудом выжили.

– Чего только мы не видели за эти 8 лет… Над нашими головами взрывались снаряды, по нашим домам стреляли. Мы ведрами выносили со дворов патроны. Однако не всем повезло, как нам. В городе бандеровцы творили все, что хотели: они издевались над детьми и женщинами. Столько мирных за это время погибло. Мне самой не раз приходилось находить трупы детей. Нас грабили. После бомбежки мы уехали в общежитие, а когда вернулись домой за вещами, то дом был уже полупустой. Все абсолютно вынесли.

«В Луганск нам уже не надо»

Убежавшие от ужасов женщины внимательно следят за новостями и полностью поддерживают российские войска, находящиеся сейчас на Украине.

– Мы надеемся, что русские солдаты спасут наших людей от бандеровцев, – объясняют свою позицию беженки. – Но мы возвращаться в Луганск не хотим.

В Луганске у Веры и ее матери нет ни дома, ни родных. С мужем женщина развелась, а сын давно покинул Украину. Все планы на жизнь женщины связывают теперь с Россией.

 

– Я не хочу возвращаться домой. Там постоянно стреляют. А постоянно сидеть и ждать, когда прилетит на тебя, я не буду. И каждый раз думать о том, увижу ли я маму, когда ухожу из дома – это страшно. Я хочу устроиться на работу и приобрести жилье. Хочется просто спокойно жить…

 


 

Фото и видео: ИА "Высота 102"

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