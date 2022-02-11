Расследования

Бывший главврач детской больницы в Волжском пошел под суд

Расследования 11.02.2022 13:50
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11.02.2022 13:50


Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший главный врач ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгений Дергачев. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, действия медика квалифицированы следователями по ч.3, ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение) – 17 эпизодов, ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) – 13 эпизодов. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
По данным следствия, 41-летний обвиняемый, являясь главным врачом городской больницы, в период времени с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, а начисляемую им заработную плату присваивал себе. Кроме того, с целью придания видимости исполнения трудовых функций обвиняемый давал указание подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, которые он самостоятельно утверждал.
Благодаря принятым сотрудниками следственного управления мерам, ущерб в размере более 2 миллионов рублей возмещен обвиняемым в полном объеме.

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