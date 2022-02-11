Бывший главврач детской больницы в Волжском пошел под суд





Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший главный врач ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгений Дергачев . Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, действия медика квалифицированы следователями по ч.3, ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение) – 17 эпизодов, ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) – 13 эпизодов. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

По данным следствия, 41-летний обвиняемый, являясь главным врачом городской больницы, в период времени с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, а начисляемую им заработную плату присваивал себе. Кроме того, с целью придания видимости исполнения трудовых функций обвиняемый давал указание подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, которые он самостоятельно утверждал.

Благодаря принятым сотрудниками следственного управления мерам, ущерб в размере более 2 миллионов рублей возмещен обвиняемым в полном объеме.



