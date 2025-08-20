Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под Волгоградом

В Волгоградской области скоропостижно скончался судья в почетной отставке Александр Генералов, полномочия которого были прекращены весной этого года, передает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

По предварительной информации, причиной смерти бывшего судьи стал обширный инфаркт.

Согласно открытой информации, Александр Генералов отправлял правосудие в Дубовском районном суде, куда был назначен в ноябре 2005 года президентским указом. В 2009 году его полномочия были продлены. А 28 марта 2025 года Александр Генералов, проработав на этом посту почти 20 лет, ушел в почетную отставку, написав заявление о прекращении полномочий судьи. Его прошение было удовлетворено.