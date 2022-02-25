Экономика

Волжан ждет годовая корректировка платы за отопление

Экономика 25.02.2022 11:03 Новости компаний
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25.02.2022 11:03 Новости компаний


В марте 2022 года в соответствии с требованиями жилищного законодательства в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми счетчиками тепловой энергии (ОДПУ), будет произведена годовая корректировка размера платы за отопление по итогам 2021 года.
Как сообщают ООО «Волжские тепловые сети», величина годовой корректировки за отопление определяется как разница между фактическим размером платы за тепловую энергию (рассчитываетсяпо показаниям счетчика) за 2021г. и размером платы, начисленным за отопление за 2021г. в платежных документах в течение этого же года (сумма 12 платежных квитанций).
 

- Если  показания счетчика зафиксировали увеличение потребления тепла в доме за 2021 год по сравнению с выставляемым за весь год в квитанциях, то сумма годовой корректировки платы за отопление будет положительная (доначисление), если снижение – сумма годовой корректировки составит отрицательную величину (снятие). Увеличивающую корректировку получат жители    51 многоквартирного дома. Общая сумма корректировки составляет  3,4 млн рублей Отрицательная корректировка проведена в  257 домах, там она составляет свыше 20 млн рублей, - сообщают в теплосетях.
В настоящее время  волжане  платят за отопление круглый год, то есть  общая сумма разбивается по месяцам на 12 равных частей. При этом, сколько именно платить, определяется в зависимости от объема потребления тепла за предыдущий год. Затем в первом квартале следующего года по показания общедомового счетчика  обязательно проводится корректировка платы за отопление.  Данный расчет проводится в домах, где установлен общедомовой счетчик, если нет его, то платежи проводятся по нормативам потребления.
В теплосетях напоминают, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354) оплата   по отоплению может осуществляется двумя способами — равномерно в течение календарного года или в течение отопительного периода. При втором способе потребители оплачивают за отопление только в те месяцы, когда в их дома поступает тепло. И тогда каждый месяц с октября по апрель (в отопительный период) платеж  отражает тот объем потребления тепла, который зафиксирован по факту. Чем месяц  холоднее, тем платеж выше. Летом квитанций на оплату тепла не выставляется. И корректирующий или «13» платеж отсутствует. 
Решение о том, каким способом жители будут оплачивать услугу «отопление» принимает субъект Федерации (согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.2016г № 603). 
Принимать решение, каким способом оплачивают жители отопление, можно не чаще 1 раза в год в срок до 1 октября.

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