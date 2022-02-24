Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска биржевых облигаций «Автодора»





22 февраля 2022 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-004P-05 общей номинальной стоимостью 5,3509 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 11,60% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-004P-05 со сроком обращения 1 год, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72,350900 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 18 февраля 2022 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 140 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 1 год, что соответствовало значению не выше 11,63% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 11,60% годовых.

– Несмотря на то, что сбор заявок проходил в условиях повышенной волатильности на рынке, предложение компании привлекло диверсифицированный спрос со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также розничных инвесторов. Выпуск облигаций «Автодора» стал третьей рыночной сделкой из нефинансового сектора на локальном долговом рынке в этом году, – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выступили: банк «Открытие», Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.