Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска биржевых облигаций «Автодора»

Экономика 24.02.2022 09:41
0
24.02.2022 09:41
22 февраля 2022 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-004P-05 общей номинальной стоимостью 5,3509 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 11,60% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-004P-05 со сроком обращения 1 год, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72,350900 млрд рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта 18 февраля 2022 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 140 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 1 год, что соответствовало значению не выше 11,63% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 11,60% годовых.
– Несмотря на то, что сбор заявок проходил в условиях повышенной волатильности на рынке, предложение компании привлекло диверсифицированный спрос со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также розничных инвесторов. Выпуск облигаций «Автодора» стал третьей рыночной сделкой из нефинансового сектора на локальном долговом рынке в этом году, – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выступили: банк «Открытие», Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.
Реклама
250 тысяч предпринимателей за четыре месяца воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера24.02.2022 11:48
Экономика 24.02.2022 11:48
Сборы Группы «Росгосстрах» за 2021 год выросли на 17%24.02.2022 11:12
Экономика 24.02.2022 11:12
Цены на сахар подскочили в магазинах Волгограда23.02.2022 13:48
Экономика 23.02.2022 13:48
На газовом месторождении в Волгоградской области построят завод СПГ22.02.2022 20:40
Экономика 22.02.2022 20:40
«Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года22.02.2022 18:12
Экономика 22.02.2022 18:12
Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых22.02.2022 15:12
Экономика 22.02.2022 15:12
ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой22.02.2022 09:55
Экономика 22.02.2022 09:55
Сбербанк обучает финансовой грамотности воспитанников Волжского детского дома22.02.2022 08:50
Экономика 22.02.2022 08:50
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса22.02.2022 08:17
Экономика 22.02.2022 08:17
«Сады Придонья» обеспечивают своих сотрудников новыми домами21.02.2022 15:12
Экономика 21.02.2022 15:12
«КАУСТИК» предоставил сертификат на гарантированное трудоустройство победителю чемпионата WorldSkills Russia в Волгограде21.02.2022 14:08
Экономика 21.02.2022 14:08
Центробанк объяснил подорожание смартфонов и обуви в Волгоградской области21.02.2022 13:28
Экономика 21.02.2022 13:28
Сбербанк в Волгоградской области расширил сеть торгового эквайринга в региональных сетевых магазинах21.02.2022 12:07
Экономика 21.02.2022 12:07
ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса21.02.2022 10:09
Экономика 21.02.2022 10:09
СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС21.02.2022 08:58
Экономика 21.02.2022 08:58
Реклама