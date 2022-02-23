Экономика

Цены на сахар подскочили в магазинах Волгограда

Экономика 23.02.2022 13:48
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23.02.2022 13:48


На 3 рубля подорожал за неделю сахар в супермаркетах Волгограда – стоимость одного килограмма сегодня варьируется от 52 до 54 рублей. На минувшей неделе волгоградцы могли купить килограммовую пачку белого сахара-песка максимум за 49 рублей. В относительном выражении цена сахара выросла за семь дней более чем на 6%, сообщает ИА «Высота 102».
– Сахар дорожает быстрее, чем бензин, – возмущена волгоградка Елена Д. – Когда начиналась пандемия коронавируса, дорожала гречка, теперь, когда проблемы на Донбассе, и без того немаленькие цены снова поползли вверх! И чем нам запасаться в этот раз?

Журналисты информагентства сравнили цены в нескольких популярных у горожан магазинах. Так, в супермаркетах «Покупочка» расфасованный в обычные полиэтиленовые пакеты сахар стоит 52,99 руб./кг без скидочной карты, со скидкой цена снижается всего на рубль. Упакованный в бумажную пачку килограмм сахара-песка волгоградцы могут купить за 53,99 рубля. В магазинах сети «Магнит» килограмм сладкого продукта в запаянном пленочном пакете стоит так же 51 рубль 99 копеек. В гипермаркете «Ашан» сахар продается по цене 52,49 руб./кг, в «Ленте» – 52,69 руб./кг при условии доставки на дом через популярный сервис.
По последним данным Волгоградстата, опубликованным 18 февраля, цена одного килограмма сахара и вовсе составляет 54,02 рубля, рост за неделю с 11 февраля составил всего 0,61%. Следующая актуализация данных статистического ведомства пройдет 25 февраля.

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