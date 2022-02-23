Происшествия

В Волгограде после резкой остановки автобуса травмировался пассажир

Происшествия 23.02.2022 10:10
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23.02.2022 10:10


В Красноармейском районе Волгограда пострадал пассажир автобуса, водитель которого применил экстренное торможение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел накануне около шести часов вечера. Водитель автобуса  «Лиаз» на ул. Фадеева пытался избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем. В результате 54-летний пассажир автобуса получил травмы и доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

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