Уголовное дело возбуждено после схода вагонов с рельсов в Волгоградской области

Расследования 23.02.2022 08:15
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23.02.2022 08:15
Волгоградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело в связи со сходом с рельсов трех вагонов товарного поезда на участке железнодорожного пути необщего пользования у станции Волжский. Инцидент произошел 10 февраля 2022 года в 15.04 при выполнении маневровых работ локомотивом ТГМ-4Б, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Следователи усматривают в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
– В результате произошедшего повреждены 30 метров железнодорожного пути, а также грузовые вагоны, общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 млн 300 тысяч рублей, – говорится в сообщении ведомства.
На место инцидента выезжал следователь Волгоградского отдела, где осмотрел место происшествия, подвижной состав и железнодорожное полотно. Были допрошены работники станции Волжский. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастные к нему лица, расследование уголовного дела продолжается.
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