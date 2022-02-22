Суд обнулил действовавшие 14 лет в Волгограде правила организации похорон





Волгоградский областной суд признал недействующими положения Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде с момента их принятия, то есть с июля 2007 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Примечательно, что это административное дело поступило в Волгоградский областной суд из Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который указал, что ранее судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении дела в 2020 – 2021 годах были допущены нарушения, а требования истца отклонялись необоснованно.

Ранее с иском в суд обратился Макаров Д.К. Он требовал признать недействующим в части решения Волгоградской городской Думы №47/1124 от 04.07.2007 «О Правилах организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде». Заявитель указывал, что спариваемый им нормативный правовой акт противоречит федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу. Прокуратура также поддержала эти требования. Рассмотрение дела показало, что правила организации похорон, по которым хоронили в Волгограде более 14 лет, исключают возможность оказания перечисленных в этом акте видов услуг в сфере похоронного дела иными лицами, нежели специализированной службой, определенной органом местного самоуправления, что свидетельствует об ограничении конкуренции в сфере услуг по погребению.

Напомним, что с 1 февраля текущего года вступили в силу изменения в Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, одобренные городской думой в июле 2021 года. Согласно изменениям, услуги по погребению на кладбищах города смогут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты./

Фото ИА «Высота 102»