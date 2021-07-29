Общество

Ритуальная сфера Волгограда через полгода заработает по новым правилам

Общество 29.07.2021 15:43
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29.07.2021 15:43


Волгоградская городская дума одобрила изменения в Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ, которые вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе гордумы, в ходе заочного голосования депутаты приняли документ, работа над которым велась несколько месяцев. Новая редакция Правил, как поясняется, меняет подход к организации процесса похорон в Волгограде. В тексте учтены замечания всех заинтересованных ведомств – прокуратуры города, Волгоградского УФАС, администрации Волгограда.
Согласно изменениям, через полгода услуги по погребению на кладбищах города смогут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. На муниципалитет возлагаются, помимо контролирующих функций, полномочия по ведению архива и делопроизводства, по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда, выдача разрешения на захоронение и т.д.
Представители прокуратуры города и региональной антимонопольной службы дали положительные заключения на итоговый проект решения.
До 1 февраля муниципалитету предстоит провести большую организационную работу, в том числе по созданию специализированной структуры, которая будет взаимодействовать с гражданами в этой сфере. Процесс перехода к новой системе организации похоронного дела будет контролировать рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники городской администрации и депутаты. В ближайшее время будет подготовлен план организационных мероприятий по переходу к новой системе организации похорон.
Напомним, что прежняя система организации похорон и содержания муниципальных кладбищ вызывала массу нареканий у Волгоградского УФАС и прокуратуры, так как фактически статусом специализированной организации была наделена только одна частная компания, имеющая доминирующее положение на этом рынке.

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