Здравоохранение 18.02.2022 14:40
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18.02.2022 14:40
Комитет здравоохранения Волгоградской области еще в начале января этого года спрогнозировал распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявила на сегодняшнем брифинге заместитель облздрава Елена Краснова.
— Еще 6 января, когда все отдыхали, мы собирали совещание и составили график, согласно которому через 2-3 недели после выявления первого случая «омикрона» количество зараженных коронавирусом может достигнуть 1,5-2 тысяч человек, — сказала она.
Между тем, согласно озвученному графику, скорость распространения коронавируса будет только увеличиваться. Так, к 9-ой неделе, а это будет начало марта, в облздраве прогнозируют до 6 тысяч заболевших в день. Пик количества заболевших, как следует из прогноза, ожидается в середине марта.
Однако можно предположить, что ожидания медиков не оправдаются. Так, уже несколько дней в регионе наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. В частности, 17 февраля ковидом заразились 1568 человек. Ранее фиксировался максимум заболевших – 2222 жителя.
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