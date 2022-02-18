



Комитет здравоохранения Волгоградской области еще в начале января этого года спрогнозировал распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявила на сегодняшнем брифинге заместитель облздрава Елена Краснова.

— Еще 6 января, когда все отдыхали, мы собирали совещание и составили график, согласно которому через 2-3 недели после выявления первого случая «омикрона» количество зараженных коронавирусом может достигнуть 1,5-2 тысяч человек, — сказала она.

Между тем, согласно озвученному графику, скорость распространения коронавируса будет только увеличиваться. Так, к 9-ой неделе, а это будет начало марта, в облздраве прогнозируют до 6 тысяч заболевших в день. Пик количества заболевших, как следует из прогноза, ожидается в середине марта.

Однако можно предположить, что ожидания медиков не оправдаются. Так, уже несколько дней в регионе наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. В частности, 17 февраля ковидом заразились 1568 человек. Ранее фиксировался максимум заболевших – 2222 жителя.