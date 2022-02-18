Здравоохранение

Наберитесь терпения: переболевшие коронавирусом волгоградцы остаются без QR-кодов

Здравоохранение 18.02.2022 18:24
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18.02.2022 18:24


Переболевшие коронавирусом волгоградцы заждались появления заветных QR-кодов на сайте госуслуг. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Центрального района Волгограда Ангелина, больничный ей и ее супругу после выздоровления от ковида закрыли еще 10 февраля. 
— Но до сих пор никакой информации о перенесенном заболевании и, соответственно, QR-код на сайте госуслуг так и не появились. Мы обращались и в техническую службу сайта, но и по сей день нам никто не пояснил, почему нас не включили в число переболевших, —  рассказала волгоградка. 
Заместитель облкомздрава Елена Краснова пояснила, что запись на сайте госуслуг должна появиться в течение трех дней после закрытия больничного.
— Бывает, что люди только заболеют, а уже на второй день ждут появления записи. Но это происходит только после того, как закрывается больничный. Мы в обязательном порядке ведем реестр переболевших жителей, и поверьте, нет никакого намерения скрыть эту информацию. Просто нужно набраться терпения, все будет отражено на сайте госуслуг. Только сегодня мы обсуждали в комитете необходимость увеличения рабочих мест в колл-центрах в связи с наплывом пациентов и, соответственно, возросшей нагрузкой на операторов для выполнения такой технической работы, — рассказала Елена Краснова. 

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