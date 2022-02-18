Здравоохранение 18.02.2022 18:24
0
18.02.2022 18:24
Переболевшие коронавирусом волгоградцы заждались появления заветных QR-кодов на сайте госуслуг. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Центрального района Волгограда Ангелина, больничный ей и ее супругу после выздоровления от ковида закрыли еще 10 февраля.
— Но до сих пор никакой информации о перенесенном заболевании и, соответственно, QR-код на сайте госуслуг так и не появились. Мы обращались и в техническую службу сайта, но и по сей день нам никто не пояснил, почему нас не включили в число переболевших, — рассказала волгоградка.
Заместитель облкомздрава Елена Краснова пояснила, что запись на сайте госуслуг должна появиться в течение трех дней после закрытия больничного.
— Бывает, что люди только заболеют, а уже на второй день ждут появления записи. Но это происходит только после того, как закрывается больничный. Мы в обязательном порядке ведем реестр переболевших жителей, и поверьте, нет никакого намерения скрыть эту информацию. Просто нужно набраться терпения, все будет отражено на сайте госуслуг. Только сегодня мы обсуждали в комитете необходимость увеличения рабочих мест в колл-центрах в связи с наплывом пациентов и, соответственно, возросшей нагрузкой на операторов для выполнения такой технической работы, — рассказала Елена Краснова.
Реклама
Первый пошел: какие поликлиники отремонтируют в Волгограде и области в 2022 году18.02.2022 17:03
Здравоохранение 18.02.2022 17:03
Волгоградский облздрав озвучил страшный прогноз распространения коронавируса18.02.2022 14:40
Здравоохранение 18.02.2022 14:40
«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлинике18.02.2022 13:42
Здравоохранение 18.02.2022 13:42
«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачей18.02.2022 13:20
Здравоохранение 18.02.2022 13:20
"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под Волгоградом14.02.2022 19:05
Здравоохранение 14.02.2022 19:05
Эндоскопы и мониторы пациентов привезли в семь ЦРБ Волгоградской области11.02.2022 15:02
Здравоохранение 11.02.2022 15:02
Бочаров поручил создать центр телемедицины в Волгоградской области10.02.2022 13:25
Здравоохранение 10.02.2022 13:25
В волгоградские поликлиники привлекли 1,5 тысячи специалистов09.02.2022 15:01
Здравоохранение 09.02.2022 15:01
«Большинство приходит в понедельник»: в поликлиниках Волгограда уменьшились очереди08.02.2022 15:00
Здравоохранение 08.02.2022 15:00
Порог заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области превышен на 185%08.02.2022 10:06
Здравоохранение 08.02.2022 10:06
Очередей нет: общественники проверили поликлиники в Волгограде07.02.2022 21:21
Здравоохранение 07.02.2022 21:21
В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощи07.02.2022 12:05
Здравоохранение 07.02.2022 12:05
Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкой03.02.2022 18:55
Здравоохранение 03.02.2022 18:55
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллект03.02.2022 15:48
Здравоохранение 03.02.2022 15:48
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 12203.02.2022 14:36
Здравоохранение 03.02.2022 14:36
Реклама