



Переболевшие коронавирусом волгоградцы заждались появления заветных QR-кодов на сайте госуслуг. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Центрального района Волгограда Ангелина, больничный ей и ее супругу после выздоровления от ковида закрыли еще 10 февраля.

— Но до сих пор никакой информации о перенесенном заболевании и, соответственно, QR-код на сайте госуслуг так и не появились. Мы обращались и в техническую службу сайта, но и по сей день нам никто не пояснил, почему нас не включили в число переболевших, — рассказала волгоградка.

Заместитель облкомздрава Елена Краснова пояснила, что запись на сайте госуслуг должна появиться в течение трех дней после закрытия больничного.

— Бывает, что люди только заболеют, а уже на второй день ждут появления записи. Но это происходит только после того, как закрывается больничный. Мы в обязательном порядке ведем реестр переболевших жителей, и поверьте, нет никакого намерения скрыть эту информацию. Просто нужно набраться терпения, все будет отражено на сайте госуслуг. Только сегодня мы обсуждали в комитете необходимость увеличения рабочих мест в колл-центрах в связи с наплывом пациентов и, соответственно, возросшей нагрузкой на операторов для выполнения такой технической работы, — рассказала Елена Краснова.



