Расследования 18.02.2022 12:18
0
18.02.2022 12:18
Очередное уголовное дело по факту мошенничества при проведении капитального ремонта домов возбуждено в Волгограде. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», из-за бездействия подрядчика затопленными оказались несколько квартир, 16 домов остались без отмостки.
Договор на проведение работ в 16 домах поселка Мирный Краснооктябрьского района Волгограда региональный фонд капремонта заключил с ООО «МЕ» в июне 2021 года. Заказчик работ авансировал подрядчика почти 27 миллионами рублей. Однако, как показала проверка прокуратуры, к выполнению работ подрядчик так и не приступил.
– При проведении работ подрядчиком грубо нарушены сроки и технология их выполнения, в результате чего в 5 многоквартирных домах в связи с незавершенными работами по ремонту кровли допущено затопление 7 квартир, в 16 многоквартирных домах вскрыта отмостка, – сообщили в прокуратуре региона. – Полученные в качестве аванса денежные средства были потрачены руководством организации на собственные нужды.
По результатам прокурорской проверки по данному факту полицией Волгограда уже возбуждено уголовное дело. Обвинение будет предъявлено за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Напомним, ИА «Высота 102» не раз направляло запрос в УНО «Региональный фонд капремонта», интересуясь, когда же, наконец, в поселке Мирный начнется капитальный ремонт. Представители организации в ответ заявляли, что держат ситуацию под контролем. Между тем, по словам жителей, их квартиры по-прежнему продолжало заливать водой и растаявшим снегом, а возмещать ущерб подрядчик отказался.
Реклама
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце18.02.2022 13:48
Расследования 18.02.2022 13:48
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпитале18.02.2022 11:35
Расследования 18.02.2022 11:35
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подростка18.02.2022 11:01
Расследования 18.02.2022 11:01
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД Цукрука18.02.2022 10:54
Расследования 18.02.2022 10:54
Задержан житель Волгограда, расстрелявший доставщика Delivery18.02.2022 10:32
Расследования 18.02.2022 10:32
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободу17.02.2022 21:08
Расследования 17.02.2022 21:08
«Пластикового короля» из Волгограда осудили в Москве за мошенничество17.02.2022 20:36
Расследования 17.02.2022 20:36
СК забирает у полиции дело об избиении школьника в Волгоградской области17.02.2022 20:08
Расследования 17.02.2022 20:08
Стали известны подробности гибели мужчины в гостинице «Турист» Волгограда17.02.2022 17:54
Расследования 17.02.2022 17:54
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградца17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую область16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекам16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газа16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
Реклама