Расследования

За срыв капремонта 16 домов в Волгограде и хищение 27 млн рублей возбуждено уголовное дело

Расследования 18.02.2022 12:18
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18.02.2022 12:18



Очередное уголовное дело по факту мошенничества при проведении капитального ремонта домов возбуждено в Волгограде. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», из-за бездействия подрядчика затопленными оказались несколько квартир, 16 домов остались без отмостки. 
Договор на проведение работ в 16 домах поселка Мирный Краснооктябрьского района Волгограда региональный фонд капремонта заключил с ООО «МЕ» в июне 2021 года. Заказчик работ авансировал подрядчика почти 27 миллионами рублей. Однако, как показала проверка прокуратуры, к выполнению работ подрядчик так и не приступил. 
– При проведении работ подрядчиком грубо нарушены сроки и технология их выполнения, в результате чего в 5 многоквартирных домах в связи с незавершенными работами по ремонту кровли допущено затопление 7 квартир, в 16 многоквартирных домах вскрыта отмостка, – сообщили в прокуратуре региона. – Полученные в качестве аванса денежные средства были потрачены руководством организации на собственные нужды.
По результатам прокурорской проверки по данному факту полицией Волгограда уже возбуждено уголовное дело. Обвинение будет предъявлено за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Напомним, ИА «Высота 102» не раз направляло запрос в УНО «Региональный фонд капремонта», интересуясь, когда же, наконец, в поселке Мирный начнется капитальный ремонт. Представители организации в ответ заявляли, что держат ситуацию под контролем. Между тем, по словам жителей, их квартиры по-прежнему продолжало заливать водой и растаявшим снегом, а возмещать ущерб подрядчик отказался

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