Общество 27.12.2021 18:54
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27.12.2021 18:54
Компанию «МЕ», которая «прославилась» срывом работ по капремонту домов в Волгоградской области, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, где рассмотрели заявление фонда капремонта Волгоградской области. Фирма «МЕ», зарегистрированная в Ерзовке Городищенского района, как следует из материалов дел, рассмотренных в антимонопольном органе по заявлению фонда капремонта, завалила работы на домах №2 по пр. Канатчиков и №20 по ул. Шурухина. Подряды на капремонт этих жилых зданий компания получила еще в апреле и мае 2021 года. Согласно условиям контрактов, строители должны были отремонтировать крышу, фундамент, внутридомовые коммуникации в доме №20 по ул. Шурухина еще в середине осени, однако сорвали все обозначенные сроки, даже не приступив к некоторым видам работ. Не выполнила фирма своих обязательств и при проведении капремонта дома №2 по пр. Канатчиков. Как оказалось, строителям «помешали» неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в регионе в середине июля. Также, поясняли в ООО «МЕ», собственники домов чинили препятствия при проведении работ. Однако никаких доказательств этим утверждениям в компании представить не смогли.
Сведения о включении фирмы из Ерзовки в реестр недобросовестных поставщиков уже направлены в ФАС России. Между тем, компания «МЕ», как ранее сообщало ИА «Высота 102», завалила капремонт еще в нескольких домах в поселке Мирный в Волгограде. Тогда горе-строители начали ремонтировать крыши в жилых зданиях, однако бросили работы. В результате из-за ливня затопило квартиры в этих домах. Строители весьма оригинальным образом попытались «исправить» брак, укрыв чердаки раскрытых домов старыми рекламными баннерами и целлофановой пленкой. При этом нанесенный ущерб собственникам жилья они не возместили. Заканчивать капремонт было поручено другой компании.
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