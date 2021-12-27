



Компанию «МЕ», которая «прославилась» срывом работ по капремонту домов в Волгоградской области, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, где рассмотрели заявление фонда капремонта Волгоградской области. Фирма «МЕ», зарегистрированная в Ерзовке Городищенского района, как следует из материалов дел, рассмотренных в антимонопольном органе по заявлению фонда капремонта, завалила работы на домах №2 по пр. Канатчиков и №20 по ул. Шурухина. Подряды на капремонт этих жилых зданий компания получила еще в апреле и мае 2021 года. Согласно условиям контрактов, строители должны были отремонтировать крышу, фундамент, внутридомовые коммуникации в доме №20 по ул. Шурухина еще в середине осени, однако сорвали все обозначенные сроки, даже не приступив к некоторым видам работ. Не выполнила фирма своих обязательств и при проведении капремонта дома №2 по пр. Канатчиков. Как оказалось, строителям «помешали» неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в регионе в середине июля. Также, поясняли в ООО «МЕ», собственники домов чинили препятствия при проведении работ. Однако никаких доказательств этим утверждениям в компании представить не смогли.