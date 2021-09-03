Общество

Капремонт довел жителей затопленных домов в Волгограде до истерики

Общество 03.09.2021 14:17
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03.09.2021 14:17





Квартиры четырех двухэтажек в поселке Мирный Краснооктябрьского района затопило после дождей из-за незаконченного капремонта кровли.  Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №17 Галина Соколова, катастрофа началась накануне, когда прошел дождь. «По стенам полились потоки воды, испорчена мебель, полы. Мы просто не знаем, что делать!», - возмущается женщина. 
Без крыши жители домов №7, 16, 17 и 22 вынуждены существовать  уже больше месяца. «Крыши разобрали рабочие  подрядной организации - ООО «МЕ» - больше месяца назад, постелили вместо нее какую-то пленку. Конечно, все и протекло с первым дождем. Мы в шоке от такого капремонта!  Строительные леса стоят для красоты. Фундамент весь разбили, тротуаров нет. Все строительные материалы  валяются попросту на улице. Ко всему прочему нас еще и затопило!», - негодует волгоградка. 

Из-за прошедших дождей теперь в квартирах приходится снимать натяжные потолки, чтобы избавится от воды. «По соседству все быстро  и аккуратно сделали, а у нас до сих пор все стоит на месте», -  говорят жильцы. 
Жителей волнует и другой вопрос – кто будет возмещать ущерб за затопленные квартиры? Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в региональный фонд капремонта Волгоградской области, адресовав в организацию вопросы волгоградцев. 

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