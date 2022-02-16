Банк «Открытие» наградил победителей акции «Миллион для бизнеса»

Экономика 16.02.2022 14:58
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16.02.2022 14:58
Шесть победителей акции «Миллион для бизнеса», проходившей в конце 2021 года, получили от банка «Открытие» и Visa по 1 миллиону рублей на развитие своего дела.
По условиям акции участникам надо было иметь расчетный счет в банке «Открытие» и бизнес-карту Visa и совершить по ней покупки для бизнеса на сумму не менее 40 тысяч рублей в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года. Первые 50 новых клиентов, оформивших бизнес-карту в период акции, и первые 50 действующих клиентов, присоединившихся к ней, получили по 20 000 рублей.
А теперь пришла пора суперпризов – шести клиентам банк «Открытие» перечислил по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса. Среди победителей – предприниматели из Тамбова, Нижневартовска, Новосибирска, Братска, Иваново, Пензы.
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