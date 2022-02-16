Актуально 16.02.2022 19:15
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16.02.2022 19:15
У людей с нарушениями функции верхних конечностей в скором времени появится возможность легко выходить в интернет и осваивать цифровой мир благодаря разработке волгоградских студентов. Они создали новый браузер, в котором управлять курсором на мониторе можно взглядом или жестами – программа позволяет инвалидам просматривать сайты и гипертекстовые документы. Свое творение запатентовали студенты факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ Екатерина Тарапатина, Владимир Литвиненко и Дмитрий Черкашин. Журналист ИА «Высота 102» встретился с главным идеологом проекта и узнал, как родилась идея, с чего началась разработка и главное – как это работает.
– Во время практики в университете мы работали с системой отслеживания взгляда Tobii eyetracker, и тогда нам и пришла идея создания подобного продукта, – рассказала UX/UI-дизайнер проекта Екатерина Тарапатина. – Концепция именно браузера сформировалась позже – во время обсуждений возможных проектов. Пользователь может взаимодействовать с нашей программой через одно из двух поддерживаемых на данный момент устройств – Leap motion и Tobii eyetracker. Первое позволяет отслеживать положение рук и пальцев пользователя, второе – взгляд пользователя.
При использовании первого варианта человек взаимодействует с монитором как с сенсорным экраном, используя руки как указку. С Tobii eyetracker курсор будет следовать за взглядом. Нажатие на кнопку или ссылку может определяться даже морганием, либо пользователь использует выбранные клавиши на клавиатуре. Конечно же, пользоваться браузером можно и привычным всем способом – через клавомышь.
Сама идея адаптации современных технологических достижений для людей с ограниченными возможностями не нова, отметила Екатерина. Например, во всех современных браузерах есть настройки «специальных возможностей». Однако большинство таких адаптаций способны помочь лишь определенным группам людей с ограничениями. Задача же молоды ученых – сделать устройство полезным для максимально большого числа людей.
– С научной точки зрения мы не опирались ни на какие исследования, создавали все с нуля сами, – подчеркнула Екатерина Тарапатина. – Браузер ещё «сырой», и потому полноценное тестирование на целевой группе не проводилось.
Волгоградские исследователи и разработчики намерены дальше развивать свой проект – необходимо дорабатывать взаимодействие с пользователями и тестировать свой продукт на потребителе. Для этого требуется финансирование, которого, увы, пока нет.
Между тем, новость о появлении специального браузера для людей с инвалидностью заинтересовала маломобильных жителей Волгоградской области. У режиссера анимационного кино из Волжского Татьяны Чурзиной еще в детстве был диагностирован ДЦП, но заболевание не мешает ей создавать известные на всю Россию шедевры анимации с помощью лишь одного работающего на руке пальца.
– Лично для меня этот браузер не подойдёт – у меня наблюдаются непроизвольные движения рук и головы, называемые гиперкинезами. Но мне было бы интересно связаться с группой этих молодых ученых, если бы они помогли в создании специального джойстика, с помощью которого люди с моим заболеванием могли бы работать на компьютере, – прокомментировала Татьяна Чурзина.
Не исключено, начинающим программистам удастся воплотить в жизнь и эту идею. Студенческая лаборатория ВолгГТУ известна своими программами для поддержки пациентов и людей с особенностями здоровья. Здесь были созданы B2Doc. Endopro, помогающая в реабилитации после операции эндопротезирования, B2Doc.SS для гипертоников и Devirta для пациентов, перенесших инсульт. Не исключено, что скоро эта коллекция пополнится новыми и не менее востребованными разработками.
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