«Ситиматик-Волгоград» оформил витрину в «Музее не мусора», посвященную бумаге

Полезно знать 16.02.2022 11:09
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16.02.2022 11:09
Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» продолжает создание корпоративного «Музея не мусора». На днях была оформлена его вторая витрина, полностью посвященная бумаге. Этот вид вторичного материального ресурса (ВМР) является вторым по популярности после пластика материалом у переработчиков.
В витрине подробно представлена информация об истории бумаги, ее видах, об изготовлении первых бумагоподобных материалов, о вариантах ее использования в современном мире. Посетители также узнают, как повторно перерабатывают бумагу, что из нее делают, что такое макулатура и как правильно ее собирать для последующей передачи во вторичный оборот. Витрина подскажет, как меньше использовать бумагу в повседневной жизни с целью максимального сохранения лесов. Для Волгоградской области эта тема особенно важна, так как регион относится к малолесным - при общей площади 113 тыс. км², леса в области занимают лишь 4,3 %. Поэтому экосоветы бумажной витрины «Музея не мусора» очень актуальны и научат сберегать зеленые легкие планеты.
В первую очередь, здесь можно узнать, что именно является макулатурой, основные правила ее сбора и подготовки к сдаче на переработку. Не все бумажные изделия являются макулатурой. Например, чеки, втулки, посуда, яичные ячейки, обои, калька, салфетки – это не макулатура. А вот картон, газеты, журналы, книги, тетради, открытки, конверты, блокноты, крафт считаются классическим ВМР. Вскоре жители областного центра смогут за плату сдавать макулатуру и другие ВМР в пункт приема вторсырья «Вторматик», который региональный оператор готовит к открытию. В частности, во «Вторматик» можно будет принести некоторые виды пластика, картона, бумаги, алюминиевой и жестяной банки.
Напомним, первая витрина будущего музея составлена из экспонатов, найденных на участке сортировки регоператора в Кировском районе Волгограда. В основном, это предметы военных лет и быта советских времен. После улучшения эпидемиологической обстановки в Волгограде для посетителей вход и знакомство с музейными экспозициями будет свободным, для школьников и студентов планируется проводить тематические экскурсионные программы и практические исследовательские занятия.
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