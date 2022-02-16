Полезно знать

«Ситиматик-Волгоград» оформил витрину в «Музее не мусора», посвященную бумаге

Полезно знать 16.02.2022 11:09
0
16.02.2022 11:09


Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» продолжает создание корпоративного «Музея не мусора». На днях была оформлена его вторая витрина, полностью посвященная бумаге. Этот вид вторичного материального ресурса (ВМР) является вторым по популярности после пластика материалом у переработчиков. 
В витрине подробно представлена информация об истории бумаги, ее видах, об изготовлении первых бумагоподобных материалов, о вариантах ее использования в современном мире. Посетители также узнают, как повторно перерабатывают бумагу, что из нее делают, что такое макулатура и как правильно ее собирать для последующей передачи во вторичный оборот. Витрина подскажет, как меньше использовать бумагу в повседневной жизни с целью максимального сохранения лесов. Для Волгоградской области эта тема особенно важна, так как регион относится к малолесным - при общей площади 113 тыс. км², леса в области занимают лишь 4,3 %. Поэтому экосоветы бумажной витрины «Музея не мусора» очень актуальны и научат сберегать зеленые легкие планеты. 
В первую очередь, здесь можно узнать, что именно является макулатурой, основные правила ее сбора и подготовки к сдаче на переработку. Не все бумажные изделия являются макулатурой. Например, чеки, втулки, посуда, яичные ячейки, обои, калька, салфетки – это не макулатура. А вот картон, газеты, журналы, книги, тетради, открытки, конверты, блокноты, крафт считаются классическим ВМР. Вскоре жители областного центра смогут за плату сдавать макулатуру и другие ВМР в пункт приема вторсырья «Вторматик», который региональный оператор готовит к открытию. В частности, во «Вторматик» можно будет принести некоторые виды пластика, картона, бумаги, алюминиевой и жестяной банки.

Напомним, первая витрина будущего музея составлена из экспонатов, найденных на участке сортировки регоператора в Кировском районе Волгограда. В основном, это предметы военных лет и быта советских времен. После улучшения эпидемиологической обстановки в Волгограде для посетителей вход и знакомство с музейными экспозициями будет свободным, для школьников и студентов планируется проводить тематические экскурсионные программы и практические исследовательские занятия.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
16.02.2022 14:21
Полезно знать 16.02.2022 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.02.2022 20:44
Полезно знать 15.02.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
15.02.2022 10:31
Полезно знать 15.02.2022 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 21:16
Полезно знать 14.02.2022 21:16
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 17:49
Полезно знать 14.02.2022 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 16:41
Полезно знать 14.02.2022 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 12:33
Полезно знать 14.02.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.02.2022 18:49
Полезно знать 13.02.2022 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.02.2022 07:46
Полезно знать 13.02.2022 07:46
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.02.2022 18:46
Полезно знать 11.02.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.02.2022 16:08
Полезно знать 11.02.2022 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.02.2022 11:28
Полезно знать 09.02.2022 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
07.02.2022 17:16
Полезно знать 07.02.2022 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
06.02.2022 19:25
Полезно знать 06.02.2022 19:25
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
05.02.2022 08:13
Полезно знать 05.02.2022 08:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газаСмотреть фотографии
13:49
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениямиСмотреть фотографии
13:18
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»Смотреть фотографии
13:14
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:2Смотреть фотографии
13:01
Все по плану: ерики Волгоградской области наполнят за 195,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 годуСмотреть фотографии
12:45
Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»Смотреть фотографии
11:59
Свет в конце туннеля?: число заболевших коронавирусом в Волгоградской области резко снизилосьСмотреть фотографии
11:35
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаскиСмотреть фотографии
11:00
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносуСмотреть фотографии
10:18
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
«Не хотел возвращаться на родину»: в волгоградском СИЗО нашли мертвым иностранцаСмотреть фотографии
10:13
Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовьюСмотреть фотографии
10:01
Кто такие цифровые кочевники и как сэкономить на связиСмотреть фотографии
09:27
Упала статистика: с фасада Волгоградстата обрушилась лепнинаСмотреть фотографии
09:20
В селе Волгоградской области у мертвого мужчины крысы отгрызли часть телаСмотреть фотографии
08:19
Назначен новый директор природного парка «Щербаковский» Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение светаСмотреть фотографии
07:43
Одурманенную девушку спасают в волгоградской больницеСмотреть фотографии
20:56
Самолет из Москвы приземлился в Волгограде со второго раза из-за перегрузкиСмотреть фотографии
20:44
Туман и изморозь придут на смену солнечной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде затягивается суд над организатором аферы с ликвидацией свалокСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то ещеСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцы прощаются с легендарными чебуреками со «вкусом СССР»Смотреть фотографии
19:04
Волгоградские охотники вывезли в лес забежавшую в город косулюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
В волгоградской больнице от ковида скончался 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:02
«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршруткиСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 