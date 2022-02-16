Происшествия

Одурманенную девушку спасают в волгоградской больнице

Происшествия 16.02.2022 07:43
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16.02.2022 07:43


Волгоградские врачи оказывают помощь 18-летней девушке, которую доставили в больничный комплекс с отравлением наркотическим веществом. Как стало известно ИА "Высота 102", юную жительницу Красноармейского района госпитализировали в отделение взрослой токсикологии 25-ой больницы скорой помощи. Девушка созналась, что попробовала растительный наркотик, после чего ей стало плохо.

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