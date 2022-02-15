В Волгограде двое экс-сотрудников ГИБДД получили по 7 лет колонии за взятку

Борьба с коррупцией 15.02.2022 14:13
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15.02.2022 14:13
Волгоградский областной суд изменил приговор бывшим сотрудникам ГИБДД, осужденным ранее к многомиллионному штрафу за получение взятки от пьяного водителя. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Александру Карпенко и Антону Курышеву назначено по 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах на 3 года. Также бывший инспекторов ГИБДД лишили специальных званий. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что инспекторы ДПС Александр Карпенко и Антон Курышев, находясь при исполнении, в апреле 2019 года остановили на автодороге Р-228 "Волгоград-Сызрань" автомобиль "Geely MK Cross". Водитель иномарки оказался пьян. Инспекторы предложили ему за 20 тысяч рублей избежать наказания и мужчина согласился. Инспекторов задержали оперативные сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. На суде Карпенко и Курышев вину не признали.
Приговором Центрального районного суда Волгограда они были осуждены к штрафу в размере 1 600 000 рублей каждому с лишением права на 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах. Гособвинение не согласилось с таким приговором и обжаловало его.
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