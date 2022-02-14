Экономика

Сбербанк активно поддерживает сельхозпроизводителей Волгоградской области

Экономика 14.02.2022 11:49 Новости компаний
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14.02.2022 11:49 Новости компаний


В рамках программы льготного кредитования для предприятий АПК в период с января по ноябрь 2021 года Сбербанк в Волгоградской области выдал кредитов в общем объеме на сумму более 2,9 млрд рублей.
Более 60% льготных кредитных средств пошли на реализацию инвестиционных программ клиентов банка, направленных, как на расширение площади обрабатываемых земель, так и модернизацию парка сельхозтехники. При этом Сбербанк активно предоставлял финансирование на оборотные цели, в том числе на проведение сезонно-полевых работ. Объём финансирования на эти цели составил почти половину от общего количества льготных кредитов.
В текущем году, только за январь 2021 года, клиентам малого бизнеса, работающим в сельскохозяйственной отрасли, региональным отделением Сбербанка в Волгограде было выдано кредитов на сумму 480 млн рублей, в том числе 338 млн рублей — по программам господдержки. 
Целевые займы крестьянско-фермерских хозяйства получают на приобретение семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и подготовку к весенне-полевым работам. Предприятия агропромышленного комплекса также могут обратиться за кредитованием закупок сельхозживотных для формирования или обновления основного стада, а также за финансированием части транспортных и иных расходов, возникающих при этом. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Для Сбербанка в Волгоградской области поддержка агропромышленного сектора экономики является приоритетным направлением. Подготовка к весенне-полевым работам во многих крестьянско-фермерских хозяйствах области уже начинается, и аграриям необходимы кредитные средства для развития своего дела. Понимая эти потребности, мы готовы помогать сельхозпроизводителям, в том числе и по программам господдержки, закупать всё необходимое для будущей посевной кампании». 

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