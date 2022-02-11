Волгоградские налоговики ждут заявлений по льготам на транспорт и землю





До 1 апреля налоговые органы принимают заявления от организаций по льготам при расчете земельного и транспортного налогов за 2021 год. Как сообщили в УФНС России по региону, вместе с заявлением организация вправе подать документы, подтверждающие право на льготу за указанный период.

Ведомство напоминает, что расчет транспортного и земельного налогов с 1 января 2021 года производится налоговыми органами на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе с учетом поступивших от организаций заявлений. Сообщения об исчисленных суммах налогов направляются налогоплательщикам по телекоммуникационным каналам связи. Если на дату формирования сообщения у налогового органа не будет сведений о налоговой льготе организации, то в него включат суммы налогов без учета льгот.

Подать заявление можно в электронном виде - по телекоммуникационным каналам связи, в бумажном виде лично (через представителя), или по почте. Представление заявления в электронной форме через сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" в настоящее время Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.



