Волгоградские налоговики ждут заявлений по льготам на транспорт и землю

Полезно знать 11.02.2022 16:08
0
11.02.2022 16:08
До 1 апреля налоговые органы принимают заявления от организаций по льготам при расчете земельного и транспортного налогов за 2021 год. Как сообщили в УФНС России по региону, вместе с заявлением организация вправе подать документы, подтверждающие право на льготу за указанный период.
Ведомство напоминает, что расчет транспортного и земельного налогов с 1 января 2021 года производится налоговыми органами на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе с учетом поступивших от организаций заявлений. Сообщения об исчисленных суммах налогов направляются налогоплательщикам по телекоммуникационным каналам связи. Если на дату формирования сообщения у налогового органа не будет сведений о налоговой льготе организации, то в него включат суммы налогов без учета льгот.
Подать заявление можно в электронном виде - по телекоммуникационным каналам связи, в бумажном виде лично (через представителя), или по почте. Представление заявления в электронной форме через сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" в настоящее время Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.
Реклама
«Сплошная погодная вакханалия»: снежная лавина с дождем накроет Волгоградскую область 12 февраля11.02.2022 18:46
Полезно знать 11.02.2022 18:46
Волгоград вошёл в топ-5 городов России по накоплениям в рублях09.02.2022 11:28
Полезно знать 09.02.2022 11:28
Волгоградцам разъяснили упрощенный порядок возврата налоговых вычетов07.02.2022 17:16
Полезно знать 07.02.2022 17:16
Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраля06.02.2022 19:25
Полезно знать 06.02.2022 19:25
Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозы05.02.2022 08:13
Полезно знать 05.02.2022 08:13
Составление слов из слова как способ развития мышления04.02.2022 15:24
Полезно знать 04.02.2022 15:24
Мониторы Samsung: краткое руководство по выбору03.02.2022 11:54
Полезно знать 03.02.2022 11:54
Температурный хаос и дожди со снегом накроют Волгоградскую область03.02.2022 09:57
Полезно знать 03.02.2022 09:57
Сталинградская битва: куда сходить, что посмотреть и прочитать о самом кровопролитном сражении в истории человечества02.02.2022 16:45
Полезно знать 02.02.2022 16:45
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»01.02.2022 10:13
Полезно знать 01.02.2022 10:13
Для романтиков и влюбленных: неожиданное знакомство с Виллой София в Волго-Ахтубинской пойме31.01.2022 17:43
Полезно знать 31.01.2022 17:43
Что готовит волгоградцам первая неделя года Тигра: премьера проекта31.01.2022 12:33
Полезно знать 31.01.2022 12:33
«Ситиматик-Волгоград» информирует о способах оплаты услуги вывоза отходов без комиссии28.01.2022 10:58
Полезно знать 28.01.2022 10:58
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему миру27.01.2022 17:01
Полезно знать 27.01.2022 17:01
Как волгоградцев «разводят» в косметических салонах26.01.2022 16:37
Полезно знать 26.01.2022 16:37
Реклама