Расследования 04.02.2021 09:44
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04.02.2021 09:44
Центральный суд Волгограда арестовал главного врача ГБУЗ «Городская детская больница» Волжского Евгения Дергачева. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Евгений Дергачев будет находиться под стражей до 1 апреля 2021 года. Медик подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4. ст. 159 УК РФ. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как стало известно информагентству, по предварительным данным, в городской детской больнице могли иметь место факты получения зарплат «мертвыми душами» - сотрудниками, которые на самом деле не трудились в медучреждении.
Трудовой контракт с Евгением Дергачевым уже расторгнут.
Евгений Дергачев является врачом-педиатром высшей категории и кандидатом медицинских наук.
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