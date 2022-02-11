Пенсионерка погибла в Камышине под колесами микроавтобуса

Происшествия 11.02.2022 10:12
0
11.02.2022 10:12
Микроавтобус насмерть задавил 77-летнюю женщину в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трагедия случилась накануне утром. По предварительной информации, «ГАЗ-2705» под управлением 42-летнего водителя при движении назад напротив дома №11 в 3 микрорайоне наехална пенсионерку, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.
Реклама
Тягач Mercedes-Benz сгорел возле распределительного центра под Волгоградом11.02.2022 09:56
Происшествия 11.02.2022 09:56
Ради букета гортензий волгоградка стала мошенницей10.02.2022 14:39
Происшествия 10.02.2022 14:39
Под Волгоградом машина вылетела с дороги: водитель в больнице10.02.2022 10:45
Происшествия 10.02.2022 10:45
Престарелая пассажирка покалечилась в ДТП с автогрейдером под Волгоградом10.02.2022 10:39
Происшествия 10.02.2022 10:39
В Волгограде самец косули попал в ловушку во дворе частного дома10.02.2022 07:53
Происшествия 10.02.2022 07:53
Пожарные с помощью лестницы спасли жильца десятиэтажки в Волжском09.02.2022 18:10
Происшествия 09.02.2022 18:10
Молодой волгоградец разбился насмерть на стройке дома09.02.2022 14:46
Происшествия 09.02.2022 14:46
Иномарка снесла надпись «Волгоград» на улице Пархоменко09.02.2022 13:46
Происшествия 09.02.2022 13:46
В Волгограде подростка с товарищем задержали за автомобильные кражи09.02.2022 13:04
Происшествия 09.02.2022 13:04
Иномарка насмерть сбила пешехода под Волгоградом09.02.2022 11:16
Происшествия 09.02.2022 11:16
Двое человек пострадали в ДТП на юге Волгограда09.02.2022 10:52
Происшествия 09.02.2022 10:52
В Волгоградской области в огне погиб хозяин дома09.02.2022 09:52
Происшествия 09.02.2022 09:52
В массовой аварии с автобусом в Волгограде пострадал один человек08.02.2022 10:31
Происшествия 08.02.2022 10:31
"От машины ничего не осталось": двое детей и двое взрослых пострадали в страшной аварии под Волгоградом08.02.2022 10:21
Происшествия 08.02.2022 10:21
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя07.02.2022 12:28
Происшествия 07.02.2022 12:28
Реклама