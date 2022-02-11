Происшествия

Пенсионерка погибла в Камышине под колесами микроавтобуса

Происшествия 11.02.2022 10:12
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11.02.2022 10:12


Микроавтобус  насмерть задавил 77-летнюю женщину в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трагедия случилась накануне утром. По предварительной информации, «ГАЗ-2705» под управлением 42-летнего водителя при движении назад напротив дома №11 в 3 микрорайоне наехална пенсионерку, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. 

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