Двое человек пострадали в ДТП на юге Волгограда





Пассажир и водитель легковушки пострадали в ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на улице Куйбышева напротив дома №1.

По предварительной информации, 22-летний водитель на Chevrolet Aveo двигался со стороны улицу Фадеева в сторону проспекта Героев Сталинграда. Молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате его авто столкнулось с автомобилем Daewoo Nexia пол управлением 53-летнего водителя. Водитель Chevrolet и 69-летняя пассажирка Daewoo Nexia доставлены в больницу.



