Двое человек пострадали в ДТП на юге Волгограда

Происшествия 09.02.2022 10:52
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09.02.2022 10:52
Пассажир и водитель легковушки пострадали в ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на улице Куйбышева напротив дома №1.
По предварительной информации, 22-летний водитель на Chevrolet Aveo двигался со стороны улицу Фадеева в сторону проспекта Героев Сталинграда. Молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате его авто столкнулось с автомобилем Daewoo Nexia пол управлением 53-летнего водителя. Водитель Chevrolet и 69-летняя пассажирка Daewoo Nexia доставлены в больницу.
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