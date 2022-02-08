Федеральные новости

QR-код в России начнут выдавать по антителам с 21 февраля

Федеральные новости 08.02.2022 17:19
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08.02.2022 17:19


Получить QR-код с 21 февраля в России можно будет при наличии положительного теста на антитела к COVID-19. Это следует из приказа Минздрава РФ, опубликованного сегодня на интернет-портале правовой информации.
В документе не содержится требование о количестве антител, выявленных в результате исследования на наличие антител ((иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно нововведению, теперь QR-код будет содержать сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо информации о положительном результате теста на антитела.

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