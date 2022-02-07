Здравоохранение 07.02.2022 21:21
0
07.02.2022 21:21
Очереди волгоградцев, желающих попасть на прием к терапевтам после выходных дней, практически полностью исчезли к вечеру понедельника как минимум в двух поликлиниках областного центра. Такой вывод сделал член ревизионной комиссии Народного фронта в Волгоградской области Сергей Фролов, посетивший поликлиники №28 и №30 в Дзержинском районе Волгограда.
«Мониторинг очередей в поликлиниках мы проводим ежедневно, – отметил Сергей Фролов. – Стоит задача проверить, сколько людей ждут приема в коридорах медучреждений. Так, сегодня около 17.00 в поликлинике №28 на Семи ветрах не было никого, несмотря на приемное время у терапевтов. В поликлинике №30 на Ангарском на регистратуре было буквально пять человек».
Помимо очередей в амбулаториях, члены ревизионной комиссии Народного фронта дважды в неделю проверяют доступность дозвона по номерам 103 и круглосуточного колл-центра 122. На контроле общественников и ход прививочной кампании от коронавируса: раз в две недели ОНФ смотрит, насколько быстро и удобно люди могут вакцинироваться и ревакцинироваться. Под пристальным вниманием находятся также стоимость ПЦР-тестов в платных лабораториях и обеспечение лекарствами заболевших коронавирусом. Раз в месяц общественники проводят масштабный опрос жителей, о результатах которого докладывают президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах волгоградцев на огромные очереди в поликлиниках. По словам людей, чтобы попасть к терапевту, приходится провести в амбулатории не один час, в некоторых случаях приходится возвращаться и на следующий день. В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что нагрузка на поликлиники выросла в 5 раз. «Система регионального здравоохранения реагирует на ситуации роста обращений – в настоящее время увеличено количество специалистов на приеме и для обслуживания пациентов на дому, привлечены ординаторы. При необходимости открываются дополнительные кабинеты приема», – рассказали в ведомстве. Также в облздраве подчеркнули, что в поликлиниках разграничены потоки больных и здоровых пациентов.
Фото: Сергей Фролов.
Реклама
В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощи07.02.2022 12:05
Здравоохранение 07.02.2022 12:05
Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкой03.02.2022 18:55
Здравоохранение 03.02.2022 18:55
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллект03.02.2022 15:48
Здравоохранение 03.02.2022 15:48
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 12203.02.2022 14:36
Здравоохранение 03.02.2022 14:36
Только спокойствие: волгоградский врач объяснила, кому грозит госпитализация с "омикроном"01.02.2022 20:32
Здравоохранение 01.02.2022 20:32
В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%01.02.2022 11:46
Здравоохранение 01.02.2022 11:46
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штамма27.01.2022 18:36
Здравоохранение 27.01.2022 18:36
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"25.01.2022 15:25
Здравоохранение 25.01.2022 15:25
Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»17.01.2022 14:43
Здравоохранение 17.01.2022 14:43
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусом10.01.2022 16:25
Здравоохранение 10.01.2022 16:25
Сельским медикам в Волгоградской области разрешили продавать лекарства08.01.2022 11:30
Здравоохранение 08.01.2022 11:30
Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовства03.01.2022 14:35
Здравоохранение 03.01.2022 14:35
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологии02.01.2022 08:45
Здравоохранение 02.01.2022 08:45
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области31.12.2021 12:37
Здравоохранение 31.12.2021 12:37
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-0330.12.2021 13:56
Здравоохранение 30.12.2021 13:56
Реклама