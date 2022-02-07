



Очереди волгоградцев, желающих попасть на прием к терапевтам после выходных дней, практически полностью исчезли к вечеру понедельника как минимум в двух поликлиниках областного центра. Такой вывод сделал член ревизионной комиссии Народного фронта в Волгоградской области Сергей Фролов, посетивший поликлиники №28 и №30 в Дзержинском районе Волгограда.

«Мониторинг очередей в поликлиниках мы проводим ежедневно, – отметил Сергей Фролов. – Стоит задача проверить, сколько людей ждут приема в коридорах медучреждений. Так, сегодня около 17.00 в поликлинике №28 на Семи ветрах не было никого, несмотря на приемное время у терапевтов. В поликлинике №30 на Ангарском на регистратуре было буквально пять человек».





Помимо очередей в амбулаториях, члены ревизионной комиссии Народного фронта дважды в неделю проверяют доступность дозвона по номерам 103 и круглосуточного колл-центра 122. На контроле общественников и ход прививочной кампании от коронавируса: раз в две недели ОНФ смотрит, насколько быстро и удобно люди могут вакцинироваться и ревакцинироваться. Под пристальным вниманием находятся также стоимость ПЦР-тестов в платных лабораториях и обеспечение лекарствами заболевших коронавирусом. Раз в месяц общественники проводят масштабный опрос жителей, о результатах которого докладывают президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах волгоградцев на огромные очереди в поликлиниках. По словам людей, чтобы попасть к терапевту, приходится провести в амбулатории не один час, в некоторых случаях приходится возвращаться и на следующий день. В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что нагрузка на поликлиники выросла в 5 раз. «Система регионального здравоохранения реагирует на ситуации роста обращений – в настоящее время увеличено количество специалистов на приеме и для обслуживания пациентов на дому, привлечены ординаторы. При необходимости открываются дополнительные кабинеты приема», – рассказали в ведомстве. Также в облздраве подчеркнули, что в поликлиниках разграничены потоки больных и здоровых пациентов.

Фото: Сергей Фролов.