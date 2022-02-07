Расследования

В суде Москвы отложили рассмотрение иска экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к Facebook

Расследования 07.02.2022 13:06
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07.02.2022 13:06


Солнцевский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска бывшего главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к  Facebook.  Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, заседание отложено в связи с истребованием доказательств, следующее назначено на 21 февраля. 
Напомним, Дмитрий Хохлов требует от социальной сети 150 миллионов рублей  за блокировку его друзей и знакомых в  Facebook, упоминающих его фамилию. Сам Дмитрий Хохлов не является пользователем этой  социальной сети. Ранее он заявлял, что данный иск не является попыткой заработать. Но выражал возмущение действиями модераторов. Напомним, иск был подан еще в июле 2021 года. 

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