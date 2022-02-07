Общество 07.02.2022 08:17
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07.02.2022 08:17
Сегодня в Солнцевском районном суде Москвы состоится рассмотрение иска бывшего главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, заседание назначено на 12-00. Напомним, Дмитрий Хохлов требует от социальной сети 150 миллионов рублей за то, что при упоминании его фамилии пользователей Facebook блокируют. Сам Дмитрий Хохлов не является пользователем этой социальной сети, но узнал о происходящем от своих друзей и знакомых. Ранее он выражал возмущение политикой Facebook, модераторы которого, как предположил экс-главный тренер «Ротора», «сидят на Украине». «Это не попытка заработать, но, если ваше имя, на которое вы работали годами, начинают стирать, то завтра вам предложат поменять фамилию. Но я не готов к таким последствиям», - комментировал Дмитрий Хохлов.
Напомним, иск был подан еще в июле 2021 года.
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