Общество

В Москве рассмотрят 150-миллионный иск экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к Facebook

Общество 07.02.2022 08:17
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07.02.2022 08:17


Сегодня в Солнцевском районном суде Москвы состоится рассмотрение иска бывшего главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к  Facebook.  Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, заседание назначено на 12-00. Напомним, Дмитрий Хохлов требует от социальной сети 150 миллионов рублей  за то, что при упоминании его фамилии пользователей  Facebook блокируют. Сам Дмитрий Хохлов не является пользователем этой  социальной сети, но узнал о происходящем от своих друзей и знакомых. Ранее он выражал возмущение политикой  Facebook, модераторы которого, как предположил экс-главный тренер «Ротора», «сидят на Украине».  «Это не попытка заработать, но, если ваше имя, на которое вы работали годами, начинают стирать, то завтра вам предложат поменять фамилию. Но я не готов к таким последствиям», - комментировал Дмитрий Хохлов. 
Напомним, иск был подан еще в июле 2021 года. 

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