Экология

Прокуратура нашла нелегальные речные суда на Ахтубе под Волгоградом

Экология 07.02.2022 12:51
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07.02.2022 12:51


Дзержинский районный суд Волгограда обязал АО "Волгомост" узаконить нахождение своих судов в акватории Ахтубы и заключить договор водопользования. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.
Надзорное ведомство выяснило, что плавучие сооружения на реке Ахтуба в Волгоградской области находились незаконно. Это вскрылось по результатам проверки, проведенной надзорным ведомством по жалобе местного жителя.
Проверкой установлено, что в акватории реки Ахтуба на территории Среднеахтубинского района в 1500 метрах от поселка Колхозная Ахтуба находятся плавучие сооружения: плавучий кран СПК-41/25 и буксир-толкач "Бурлак". Данные суда принадлежат на праве собственности АО "Волгомост". Однако этой компании право пользования участком акватории реки Ахтуба, расположенном в границах муниципального образования п. Колхозная Ахтуба, в целях использования акватории водного объекта на основании договора водопользования не предоставлялось. Заявления о предоставлении водного объекта в пользование в адрес комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области не поступало. Таким образом, компания использовала участок акватории без разрешительных документов, что является недопустимым.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено представление конкурсному управляющему АО "Волгомост" об устранении выявленных нарушений, однако договор аренды для возможности нахождения судов в акватории Ахтуба не заключен. Прокуратура направила иск в суд о понуждении принятия мер по заключению договора водопользования. Требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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