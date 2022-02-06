Коронавирус не помог оправдать призывника-уклониста из Волгоградской области

Расследования 06.02.2022 11:16
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06.02.2022 11:16
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор жителю Камышина, осужденному за уклонение от призыва на военную службу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление, ранее Камышинский городской суд признал юношу виновным в уклонении от военной службы при отсутствии законных для этого оснований. Осужденному назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей. Однако фигурант уголовного дела не согласился с приговором и обжаловал его.
Защитник просил суд оправдать молодого человека на основании того, что в его действиях не было состава преступления. По словам адвоката, его подзащитный не уклонялся от вызовов в военный комиссариат и добросовестно проходил медицинскую комиссию. Однако он не смог вовремя сделать все анализы по ряду причин: нахождения аппарата для производства флюорографии на ремонте, ремонта самого медицинского учреждения, отключения медицинского учреждения от электричества, ограничения на посещение военного комиссариата в связи со вспышкой COVID-19, а также заболевание этим вирусом самого призывника. Также защитник заявлял, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании установлено, что фактически розыск призывника не осуществлялся.
Однако гособвинитель утверждал иное. В назначенную дату призывник действительно не был допущен до комиссии из-за отсутствия результатов диагностических исследований без уважительных причин. В иные назначенные даты в военный комиссариат он не являлся, за что неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанности по воинскому учету. Его признали годным к военной службе с незначительными ограничениями, поэтому законных оснований для освобождения от призыва молодой человек не имел. Установлено, что в кабинете флюорографии действительно проводился ремонт, но призывник мог пройти это обследование и в другой поликлинике.
Апелляционная инстанция приняла решение оставить жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменения. Он вступил в законную силу.
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