Селянка из ревности спалила 18 тонн сена в Волгоградской области





Перед судом в Волгоградской области предстанет 50-летняя жительница села, которая из ревности сожгла 18 тонн чужого сена. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, за умышленное уничтожение имущества обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования установлено, что женская ссора произошла в одном из сел Киквидзенского района 9 ноября 2021 года. Фигурантка уголовного дела, как установили полицейские, заподозрила сожителя в измене с 55-летней соседкой и пошла к ней выяснять отношения. Женщины поругались и разошлись по домам. Несмотря на то, что соседка все отрицала, ревнивица затаила злобу и решила ей отомстить. Она подожгла рулон сена у дома потерпевшей и скрылась. Через некоторое время хозяйка заметила возгорание и вызвала пожарных. Огонь тушили все соседи, но спасти заготовки сухой травы не удалось. Сгорел 61 рулон сена, ущерб составил более 30 тысяч рублей. Поджигательница созналась в содеянном и пояснила, что совершила данный поступок из чувства ревности. В ходе расследования уголовного дела она полностью возместила ущерб, причиненный соседке.



