Полезно знать

Составление слов из слова как способ развития мышления

Полезно знать 04.02.2022 15:24 Реклама
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04.02.2022 15:24 Реклама


Игры на логику и сообразительность остаются популярными среди разных возрастов. Это могут быть шашки и шахматы, нарды или «Балда». Каждая улучшает процесс мышления: тренирует сообразительность и увеличивает скорость выдачи ответа.
Среди любителей «размять» память особо популярны лингвистические игры. Это может быть «Слова из слова»  – игра интересна и полезна как детям, так и взрослым.
Правила игры простые, они не требуют долгого их изучения. Процесс начинается с выбора слова, из букв которого все участники далее будут составлять свои слова. Подобрать как можно больше слов пользователи могут с помощью поиска на сайте makeword.ru. Победит тот, у кого по истечении оговоренного срока, их больше. В начале игры могут возникнуть трудности, но со временем человек адаптируется, и придумывает все больше слов.
Логические игры, как считается,  дают равномерную нагрузку на оба полушария головного мозга. Они тренируют интеллектуальные способности, положительно влияют на улучшение памяти, способствую развитию анализа и логики – и это, пожалуй, их самое очевидное преимущество.

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