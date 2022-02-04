Составление слов из слова как способ развития мышления





Игры на логику и сообразительность остаются популярными среди разных возрастов. Это могут быть шашки и шахматы, нарды или «Балда». Каждая улучшает процесс мышления: тренирует сообразительность и увеличивает скорость выдачи ответа.

– игра интересна и полезна как детям, так и взрослым. Среди любителей «размять» память особо популярны лингвистические игры. Это может быть «Слова из слова »

Правила игры простые, они не требуют долгого их изучения. Процесс начинается с выбора слова, из букв которого все участники далее будут составлять свои слова. Подобрать как можно больше слов пользователи могут с помощью поиска на сайте makeword.ru. Победит тот, у кого по истечении оговоренного срока, их больше. В начале игры могут возникнуть трудности, но со временем человек адаптируется, и придумывает все больше слов.

Логические игры, как считается, дают равномерную нагрузку на оба полушария головного мозга. Они тренируют интеллектуальные способности, положительно влияют на улучшение памяти, способствую развитию анализа и логики – и это, пожалуй, их самое очевидное преимущество.