Бывшего инспектора Росрыболовства осудили в Волгоградской области за взятки

Борьба с коррупцией 04.02.2022 09:44
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04.02.2022 09:44
К 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгоградской области бывший государственный инспектор Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания (Росрыболовства). Как сообщили ИА "Высота 102" в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, подсудимого признали виновным в получении взяток на сумму более 120 тысяч рублей.
Следствием установлено, что с 2016 по 2019 годы фигурант уголовного дела неоднократно получал деньги от мужчины, осуществляющего деятельность по добыче водных биологических ресурсов в акватории Волги в районе Волгоградского водохранилища. Денежные средства предназначались за предоставление возможности беспрепятственного вылова раков в период их нереста, а также в объеме, превышающем квотированные нормы для их вылова. Уголовное дело было возбуждено по материалам ОЭБиПК Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.
Приговором суда мужчине также назначен штраф в сумме 381 750 рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 2 года.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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