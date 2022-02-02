СберПрайм+ по версии Frank RG стала лидером интегрального рейтинга подписок

Экономика 02.02.2022 11:12 Новости компаний
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02.02.2022 11:12 Новости компаний
Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России— 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.
СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности по данным клиентского опроса.
Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов по СберКарте. Причём, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворённости клиентов (NPS),что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.
«Наши подписки СберПрайм и СберПрайм+трансформировали рынок подписок в стране и преобразили клиентский опыт миллионов людей, — комментирует Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. — Одними из первых в стране мы стёрли границу между финансовыми и нефинансовыми сервисами, выстроив нашу экосистему вокруг человека и его ключевых, наиболее частотных и значимых потребностей».
Как отмечается в сообщении, подобное комплексное исследование экосистемных подписок проводилось впервые в России. Его целями стали определение тенденций и текущего состояния рынка подписок, выделение механизмов развития сервисов и конкуренции между ними, выявление предпочтений и опыта клиентов, оценка объёма рынка и доли основных провайдеров, а также определение лидеров рынка по выгоде для клиента и в рамках интегрального рейтинга. Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ретейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнёрств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном продукте).
Российский рынок экосистемных подписок уникален тем, констатируют аналитики Frank RG, что в нём одновременно представлено множество игроков из разных сфер, а подписки имеют схожее наполнение и являются мультисервисными. На мировом же рынке экосистемы обычно развиваются крупными IT-компаниями, предлагающими моносервисные подписки (Китай), или представлены только одним большим игроком с многопрофильными сервисами (Amazon).
Характерно, что в России подписочная модель уже стала стандартом рынка для развития экосистем и повышения лояльности клиентов. В 2022 году FrankRG прогнозирует рост числа пользователей подписок, которых сегодня насчитывается 20 млн, на 30–40%, к 2024 году — до 35 млн, а к 2030-му — до 55 млн человек. Основой конкуренции на растущем рынке в ближайшие годы станет максимальное и разнонаправленное наполнение подписок, охватывающих различные и наиболее частотные жизненные сценарии людей.
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