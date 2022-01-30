Продовольственная инфляция замедлилась в Волгоградской области

Экономика 30.01.2022 11:10
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30.01.2022 11:10
Продовольственная инфляция в Волгоградской области в декабре 2021 года замедлилась до 10,96% после 12,03% месяцем ранее, при этом годовой прирост цен на овощи и фрукты уменьшился до 16,39% после 27,49% в ноябре 2021 года. Основным фактором сдерживания рост цен в этой категории товаров стало заметное увеличение предложения на рынке плодоовощной продукции и мяса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское отделение ЦБ.
Благодаря этому замедлилась инфляция в регионе в целом – с 7,95% до 7,80%. Она стала самой низкой в Южном федеральном округе (среднее значение по ЮФО – 8,81%) и опустилась ниже среднероссийского уровня (8,39%). Кроме того, по данным Росстата, по итогам 2021 года в Волгоградской области индекс потребительских цен составил 104,90% к IV кварталу 2020 года. Этот показатель так же стал самым низким в ЮФО, где индекс потребительских цен зафиксировался на уровне 105,44%.
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