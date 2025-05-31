«И поеду снова»: мама погибшего участника СВО из Волгограда сделала модные стрижки раненым бойцам





«Найду ли я с ними общий язык? А вдруг меня встретят замкнувшиеся в себе «ежики»?». Такие мысли кружились в голове Елены Веховой перед встречей с ранеными участниками СВО. Но, едва переступив порог госпиталя ветеранов войн и пригласив мужчин на стрижку, профессиональный парикмахер и многодетная мама забыла о своих переживаниях. Подробнее - в материале ИА «Высота102».

- У меня четверо сыновей, и один из них, мой Ярослав, погиб на СВО. Там же я потеряла и племянника, - рассказывает Елена. – Теперь стараюсь помогать другим ребятам. Кто, если не мы?

Собирая гуманитарные грузы для бойцов, Елена Вехова искала новые варианты помощи. Когда коллеги предложили устроить «день красоты» для раненых бойцов, женщина согласилась без раздумий.

- Честно говоря, я так переживала перед нашей встречей. Не будут ли они стесняться, доверятся ли мне? А стрижка-то им понравится? – с улыбкой вспоминает Елена. – Ведь я понимаю, что для них даже эта обычная уходовая процедура значит больше, чем для нас, гражданских людей.

Узнав об организованной стрижке, участники СВО выстроились в очередь. В ожидании процедуры они легко заводили разговоры и делились одним желанием на всех – скорее попасть домой.

- Представляете, некоторые сначала спрашивали, сколько это стоит. Я даже удивилась: «Вы чего, с ума что ли сошли? Конечно, бесплатно». Стригла всех по-разному. Кому-то хотелось самой простой стрижки под машинку, а кому-то – модельной. К примеру, один достаточно взрослый мужчина был настроен серьезно: «Меня только ножницами. И только подправить! А то я прошу молодых девчонок, а они все время делают коротко». Как я старалась! В итоге ушел довольный: «Ну вот. Так и хотел», - рассказывает Елена. – Я была так рада, что эта мелочь подняла человеку настроение.

После недавней поездки в госпиталь ветеранов войн Елена Вехова ждет нового приглашения. «Как только отрастут волосы, приеду к вам снова», - пообещала она бойцам.

- Большинство из ребят уже свыклись со своими травмами и сейчас учатся жить в новых для себя обстоятельствах. К счастью, они не замкнулись в себе, а, напротив, ждали встречи. Мне и самой она была очень важна. Узнав, что у меня четверо детей, бойцы наказали: «Берегите своих мальчишек!». А я ответила, что одного из них, увы, уже нет с нами. Рассказала немного о своем «Золотом» Ярославе - у него был такой позывной. В глубине души я надеялась, что кто-то из этих парней мог знать его или служить где-то рядом, - поделилась Елена.

Фото Елены Веховой