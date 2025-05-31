Общество

Под Волгоградом цыганка утащила кошелек из квартиры пенсионерки

Общество 31.05.2025 16:02
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31.05.2025 16:02


В Михайловке задержана подозреваемая в краже кошелька и банковской карты из квартиры пенсионерки. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 30 мая,  с заявлением в полицию обратилась 82-летняя женщина. Пенсионерка  не обнаружила дома кошелек с деньгами и картой, с которой впоследствии были сняты 20 тысяч рублей.

Оперативные сотрудники установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 19-летняя местная жительница. Выяснилось, что молодая женщина воспользовалась невнимательностью потерпевшей, которая вышла из квартиры, забыв закрыть дверь на ключ.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.  Полицейские не исключают, что граждан, пострадавших от действий задержанной, может быть больше, и просят потерпевших обратиться в полицию по телефону: (84463) 2-52-47- дежурная часть Отдела МВД России по г. Михайловка; ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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