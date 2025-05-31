В Котово банда похитителей баранов предстанет перед судом





Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении похитителей мелкого рогатого скота. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, организатором группировки стал 35-летний житель Камышинского района. Вместе с ранее судимым 27-летним приятелем они уговорили 61-летнего и 40-летнего пастухов, которые занимались выпасом скота в Котовском районе, совершить хищение животных. Получив добро от пастухов, 1 и 8 июня 2024 года они отбили от пасущегося стада баранов породы «Эдильбай», которых погрузили на арендованную автомашину, а затем продали, а выручку поделили между собой. Всего им удалось похитить 50 голов овец на сумму 2 миллиона рублей.

Однако в третий раз им не повезло. 19 июня при погрузке очередной партии ворованных парнокопытных в грузовой автомобиль их застукал хозяин стада, который заметил исчезновение баранов и стал следить за пастухами. О совершении кражи он сообщил в полицию.



Два соучастника полностью сознались в содеянном, один – частично, последний вину не признал. Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемым грозит срок до 10 лет лишении свободы за кражу по предварительному сговору в особо крупном размере.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



