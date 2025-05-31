В семи районах Волгоградской области потравили саранчу





Специалисты приступили к обработке территорий от саранчи в Котельниковском районе Волгоградской области на площади 200 га. Как сообщает ИА «Высота 102», обработки уже проведены на территории Старополтавского, Палласовского, Быковского, Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского, Иловлинского районов. Работы проводят поэтапно с учётом стадии развития вредителя. По информации Россельхозцентра, обработано уже более 3 тысяч га в наиболее крупных очагах с повышенной численностью саранчовых.

Мониторинг ситуации на полях продолжается. Ранее сообщалось, что в регионе режим повышенной готовности из-за обнаружения личинок вредителей был введен в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах.



Такая мера необходима для проведения оперативных обработок выявленных очагов саранчи и дальнейшей возможностью получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат.





